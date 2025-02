El exárbitro Oliveto cargó contra el VAR tras la polémica jugada de Huracán y Boca: "El que está en offside..."

El partido entre Boca y Huracán, que terminó con victoria para el Xeneize por 2-1, dejó una polémica que generó debate en el fútbol argentino. El gol del empate parcial de Huracán, anotado por Marco Pellegrino, fue revisado por el VAR, generando la intervención de Mauro Vigliano. Ante esta situación, Luis Oliveto, ex árbitro y referente del arbitraje argentino, dio su opinión en el sitio Bolavip.

La jugada en cuestión fue un cabezazo de Pellegrino, que se metió en el arco defendido por Agustín Marchesin. En un primer momento, el árbitro Silvio Trucco convalidó el gol, pero el VAR lo llamó a revisar la acción. La duda se centró en la posición de Fabio Pereyra, quien estaba en claro fuera de juego, pero no participaba directamente en la jugada. Tras revisar la imagen, Trucco decidió convalidar el gol.

Oliveto debutó en Primera en 1992 y en 1997 decidió alejarse del arbitraje (Foto: archivo).

Para Oliveto, la jugada fue correctamente sancionada. "El que está en offside no participa del juego, no toca la pelota ni molesta a nadie, por lo tanto no hay razón para anularlo. Estaba bien cobrada", explicó. A pesar de esto, el ex árbitro no dudó en cargar contra el VAR, una herramienta que, según su visión, no cumple su objetivo en el fútbol.

"El VAR no sirve, punto. ¿Lo quieren entender? Bien, si no, allá ellos con su VAR", sentenció Oliveto, quien considera que la tecnología debería ser eliminada del fútbol. Según su opinión, el árbitro tiene que resolver las jugadas en la cancha sin depender de la intervención de una persona que está fuera del campo. "Es ridículo que el árbitro, que tiene el poder total en el estadio, dependa de otro que está mirando desde una televisión", afirmó contundente.

La crítica de Oliveto se extiende más allá del uso del VAR. Para él, muchas de las reglas del fútbol están mal hechas y esto empeora aún más la implementación de la tecnología. "No podés manejar un partido con un mecanismo que no está bien diseñado", cerró. La polémica sobre el VAR sigue siendo uno de los temas más debatidos en el fútbol argentino, y las opiniones siguen siendo divididas.