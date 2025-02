El contundente mensaje de Paulo Díaz luego del empate ante San Lorenzo: "No podemos..."

Después de un gran mercado de pases, en el que incorporó a siete futbolistas de jerarquía, el River de Marcelo Gallardo aún no ha mostrado su mejor versión en las primeras tres fechas del torneo Apertura. Tras empatar 1-1 en su debut ante Platense y vencer agónicamente a Instituto en el Más Monumental, el Millonario no pasó del empate sin goles ante San Lorenzo y volvió a llevarse solo un punto.

Los hinchas de Núñez ya expresaron su disconformidad con el rendimiento del equipo, especialmente en el partido contra la Gloria, cuando comenzó a escucharse el cántico de “¡Movete, River, movete, movete deja de joder, que esta hinchada está loca, hoy no podemos perder!”. Con cinco puntos de nueve posibles y con Independiente, el único equipo que ganó los tres partidos disputados, como próximo rival, el Muñeco deberá lograr una mejora urgente en el nivel de sus dirigidos.

El mensaje de Paulo Díaz tras el empate sin goles frente a San Lorenzo

Uno de los que se refirió a este tema fue Paulo Díaz. El defensor central chileno habló luego del empate ante el Ciclón y dejó en claro lo que debe mejorar el equipo de cara a los próximos compromisos: “Intentamos hacer algo, pero no se nos está dando el tema de juntar algunos pases para buscar la mejor opción en ataque. No estamos creando muchas ocasiones. En la semana lo trabajamos, pero en los partidos nos está costando”.

“En estos tres partidos no pudimos encontrar el ritmo de juego que siempre solemos tener, pero esperamos mejorar. Como dice Marcelo, hay que ir soltando la máquina. Ojalá que se dé pronto, porque se vienen desafíos importantes. No podemos perder más puntos, ya que esta liga es corta", explicó Díaz, quien fue titular por primera vez en el campeonato y se mostró firme en los duelos individuales (ganó seis de ocho) y preciso en sus entregas, tanto cortas como largas.

Por último, el jugador de la Roja habló sobre la competencia interna tras la llegada de Martínez Quarta al club: “Me ha tocado estar afuera, pero siempre he apoyado a mis compañeros desde donde me toque. En este caso, me tocó estar en el 11 inicial y aproveché esa oportunidad. La competencia está interesante, es fuerte, con jugadores de selección. Todos estamos para ser titulares, todos queremos estar dentro. Pude haberme ido, pero sentí que podía seguir siendo importante acá. Quiero ser titular, pero eso depende del técnico", contó el futbolista de 30 años, quien rechazó una oferta importante del fútbol árabe en el último mercado de pases.