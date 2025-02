La llamativa publicación de Garnacho tras salir reemplazado en el triunfo del Manchester United

El Manchester United atraviesa uno de los peores momentos futbolísticos de su historia. Eliminados de la Carabao Cup y en la 14° posición de la Premier League, los Diablos Rojos están buscando cambiar la imagen del club y el pasado miércoles consiguieron un importante y vital triunfo por 3-2 ante el Ipswich Town, equipo recientemente ascendido a la Primera División Inglesa, en Old Trafford.

Con goles de Morsy en contra, De Ligt y Maguire, el conjunto comandado por Rubén Amorim sumó tres puntos claves, llegó a la línea de las 33 unidades y se alejó de la zona de descenso. En el duelo frente al Ipswich, Alejandro Garnacho, figura y una de las jóvenes promesas del club, fue titular. Sin embargo, tras la expulsión vía VAR de Patrick Dorgu, el DT tomó una dura decisión con el campeón de la Copa América: salió reemplazado a los 44 minutos del PT.

Al salir, el Bichito se mostró muy enojado de tal forma que no saludó al DT, compañeros y cuerpo técnico, y se fue caminando con la cabeza baja a los vestuarios. No obstante, eso no quedó ahí y horas después del partido, subió una llamativa historia a sus redes sociales. En esa postal, se lo puede ver con cabeza gacha, repleto de frustración, y con su mano derecha tapándose la nariz.

El posteo de Garnacho tras salir en el PT. (Foto: garnacho7)

Tras esa publicación, el extremo de la Selección argentina subió otra horas más tarde, con cuatro palabras y una foto del festejo de uno de los goles. “¡Tres puntos importantes! Equipo”, esa fue su reacción. Esto deja entender que no hay mayor bronca por parte del argentino con la decisión de su DT, más que la frustración del momento de partido.

Hasta el momento, Garnacho lleva 8 goles y 6 asistencias en 40 partidos de la temporada, pero no anota un tanto desde el 28 de noviembre en la victoria 3-2 contra Bodo/Glimt y tampoco da un pase gol desde el 30 de enero en el triunfo 2-0 contra Steaua de Bucarest, ambos duelos correspondientes a la UEFA Europa League. Tendrá revancha rápido porque el Manchester United se medirá este domingo desde las 13:30 con el Fulham por la quinta ronda de la FA Cup.

Garnacho y su historia tras la victoria del United. (Foto: garnacho7)

Rubén Amorim habló sobre lo sucedido con Garnacho

Por su parte, Rubén Amorim, entrenador de los Diablos Rojos, dejó en claro que hablará con el argentino por lo sucedido en el encuentro del pasado miércoles: “Obviamente hablaré con Garnacho sobre ello, así que tendrán una respuesta en la próxima conferencia de prensa ¿No estarás intentando hacer alguna conexión con Rashford, verdad?” sentenció.

“Mi pensamiento fue jugar con un 5-3-1. Se que es un riesgo, especialmente cuando sacas al único jugador que desequilibra en el mano a mano [Garnacho], pero sentí que el equipo estaba controlando el partido. Al final tienes que hacer el cambio, y tienes que elegir a alguien que salga. Tienes que pensar también en la pelota parada, así que esa [sacar a Garnacho] fue mi elección”, concluyó.