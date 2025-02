Gerard Piqué eligió a sus 5 jugadores favoritos y hay polémica con su respuesta: "Stoichkov, Figo, Ronaldo Nazario, Ronaldinho y..."

Gerard Piqué, exfutbolista del Barcelona y campeón de la Copa del Mundo con España en 2010, fue uno de los pocos jugadores que tuvo el privilegio de compartir equipo con Lionel Messi (en el Barcelona) y Cristiano Ronaldo (en el Manchester United), dos de los mejores futbolistas de la historia. Sin embargo, el creador y presidente de la Kings League España, tuvo que hacer un top 5 de sus jugadores favoritos y su respuesta generó una gran polémica.

El top 5 de futbolistas favoritos de Gerard Piqué

“Yo era muy fan de Hristo Stoichkov, marcó mi infancia. Otro que era la hostia cuando estaba en Barcelona era Luis Figo, cuando se fue al Madrid rompió corazones. En el Barsa era el mejor jugador. Cuando me hice un poco más grande, me hizo mucha ilusión jugar con Totti; fue de las primeras camisetas por las que me hice mucha ilusión tener en un United-Roma", mencionó en primera instancia

"Luego, te diría que Ronaldo, el primero, que era muy especia. Y el último que te diría, muy especial, es Ronaldinho. No llegué a jugar con él, porque cuando yo llegué él se fue del Barsa", añadió en diálogo con Adri Contreras, influencer español y presidente de El Barrio, uno de los equipos de la Kings League.

Su lista sorprendió a los fanáticos del fútbol, ya que dejó fuera al astro rosarino, con quien compartió formación en La Masía y ganó numerosos títulos con el Barcelona, y al Bicho, con quien disputó infinidad de clásicos contra el Real Madrid. Además, también excluyó a otras leyendas del fútbol como Diego Maradona, Pelé y Johan Cruyff.

Piqué dejó afuera a Messi y Cristiano de su top cinco de jugadores favoritos. (Foto: archivo)

Piqué llenó de elogios a Messi y lo eligió como el mejor jugador de la historia

A pesar de no haberlo puesto dentro de su top 5 de jugadores favoritos, cuando Leo y la Selección argentina conquistaron su tercera copa del mundo en Qatar 2022, el exfutbolista de 38 años llenó de elogios al astro rosarino y lo puso en lo más alto del podio de los mejores futbolistas en la historia del deporte: “Creo que ya no hay dudas. Es el mejor jugador de la historia del fútbol. Elevó al Barcelona a otra dimensión”, comentó en aquel entonces.

Además, en 2012, mientras ambos jugaban en el elenco culé, Piqué lo comparó con CR7 y se refirió al impacto que generó en los hinchas: “Leo es un extraterrestre. Cristiano Ronaldo será el mejor humano, pero al lado de Messi no tiene nada que hacer. Maradona, en el Barcelona, no fue ni la mitad de lo que es Leo. Lleva tantos años buenos, que por su carrera ya merece ser considerado el mejor de la historia”, agregó.