Gimnasia recibe a Morón buscando su primer triunfo de local

La Primera Nacional no descansa y Gimnasia tiene agenda para intentar continuar por la senda positiva que incluye un arranque invicto. El saldo hasta el momento deja el triunfo en Copa Argentina más victoria y empate en el torneo local de la segunda categoría. Con ese objetivo volverá a jugar el Lobo, que recibirá a Deportivo Morón esta tarde noche desde las 20.30 en el Víctor Legrotaglie.

Ezequiel Medrán quedó muy conforme con este inicio que no conoce de derrotas pero meterá mano en su pizarra: adentro Ignacio Antonio en lugar del rendidor Muñoz, que tuvo destacadas actuaciones desde que debutó con la casaca mensana. La vuelta del referente no es por bajo nivel de una de las caras nuevas, sino con el fin de respetarle el puesto a un jugador clave tanto dentro del vestuario como en la cancha.

Medrán le devulve a Antonio la titularidad.

Con esa variante, el equipo recuperará el tándem de lujo Antonio-Antonini, para darme forma al 4-2-3-1 que sigue moldeando el director técnico. El resto serán las mismas caras, con una nueva oportunidad para Brian Andrada como extremo por la derecha, pese a que hasta el momento no ha mostrado su mejor versión.

Álvaro Carranza será el árbitro del compromiso. El año pasado dirigió a Gimnasia una vez, en la 2da fecha, empate de visitante 1 a 1 ante For Ever. Mientras que al Gallito lo pitó en tres ocasiones y siempre de visitante: victoria vs Rafaela y empates ante Mitre y San Telmo.

Ambos equipos además coinciden en los mismos resultados en este arranque: los dos dos ganaron y empataron y suman 4 puntos de 6 posibles, siendo escoltas del puntero Estudiantes de Buenos Aires. El Lobo todavía no ganó ante su gente e intentará saldar esa deuda en este tercer capítulo.

El probable once sería con Petruchi, Torres, Mondino, González, Recalde, Antonio, Antonini, Andrada, Lencioni, Servetto y Ferreyra.