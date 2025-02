Las crudas confesiones de Del Potro luego de su despedida del tenis: “Yo también sufrí…”

Juan Martín del Potro asegura que la despedida que tuvo el 1 de diciembre en Parque Roca le quitó una “mochila” de su espalda. Ya no sueña con volver al circuito, simplemente con dejar atrás los insoportables dolores de rodilla que arrastra desde 2018 y poder “jugar al fútbol con amigos”. Desde el Río Open, donde brillan los tenistas de nuestro país (hay tres en semifinales) el tandilense habló a corazón abierto y reveló algunos padecimientos, no solo físicos, sino afectivos.

Delpo se despidió de su público en Parque Roca y se sacó "una mochila". (Foto: archivo)

Primero, en su entrevista con el periodista Sebastián Torok, dejó claro que la despedida que el público argentino y su socio Novak Djokovic le pudieron regalar fue perfecta y un hermoso cierre para una carrera que la merecía. Sobre el serbio, su gran amigo, y perfecto actor secundario en Parque Roca, afirmó: “Cada día que puedo le digo que los corazones de los fanáticos están divididos en tres; antes, él no estaba en los de mucha gente, pero hoy se metió. Tiene mucha nobleza y generosidad”.

Del Potro también se refirió a la solitaria y cambiante vida del tenista. Él sabe muy bien de vaivenes, porque los transitó a nivel físico: largas lesiones en sus muñecas y rodilla durante su carrera lo hicieron pasar de la gloria al abismo muchas veces. Recordó una experiencia en el Australian Open 2011 donde notó lo que podía enfrentar un tenista fuera de la “élite” y reconoció el desafío mental.

El tandilense valoró el gesto de Djokovic en su despedida. (Foto: archivo)

“Volví en el Australian Open 2011 después de estar casi todo el 2010 sin jugar (por una lesión en su muñeca), fui a buscar mi auto para que me llevaran al club y me mandaron al colectivo que salía cada media hora. Yo veía que todos los top tenían su auto, su chofer, esto y lo otro... Pero yo había ganado el US Open hacía casi nada, había sido top ten, y una lesión me había sacado. Eso pasa mucho en nuestro deporte; es cruel, pero es así (...) Es otra película que no se ve, pero psicológicamente es duro”, expuso el ex Nº3 del mundo.

El tandilense, reflexivo, también se sinceró respecto de sus afectos y habló de sus peores momentos: “Es así, no es un cuento: tenés todo y no tenés nada, nada; a veces no te quedan ni amigos. Es cruel, pero es así. Yo también sufrí “los amigos del campeón”, pero es normal. O cuando murió mi viejo, lo mismo: de ver un montón de gente que siempre estaba, a que no estuviera más. Pero, qué sé yo; estoy dándome cuenta de que es la ley de la vida”, confesó.

Fonseca da que hablar y Del Potro lo perfiló como futura "bandera del tenis sudamericano". (Foto: archivo)

El joven de 18 años João Fonseca, el jugador del momento y flamante campeón del Argentina Open, se ganó un párrafo de parte de Del Potro, que está en Brasil, tierra de Fonseca, para entregarle el trofeo al campeón del Río Open. “El tenis sudamericano está muy bien. Hay muchos argentinos. Brasil también tiene jugadores; ahora Fonseca es la nueva estrella y tiene potencial para ser la bandera del tenis de la región”, opinó Delpo. “Lo veo a Fonseca y me recuerda a mí a los 18, 19 años; en esa época yo tenía mejor revés que drive”, consideró, sobre un chico que a fuerza de martillazos como los suyos ya está impactado en el circuito.