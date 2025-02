La confesión de Comesaña tras su triunfazo ante Zverev, Nº 2 del mundo, en Río: “En un momento de mi vida me costó mucho el tenis, pero…”

Durante la gira sudamericana, destacaron grandes figuras del tenis mundial en el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Río de Janeiro. Sin embargo, quien acaparó más atención fue Alexander Zverev, número 2 del ranking mundial. El alemán, gran favorito para llevarse ambos títulos, se despidió de Sudamérica con las manos vacías. En Argentina, el subcampeón del Abierto de Australia cayó ante Francisco Cerúndolo (28°) en los cuartos de final por 3-6, 6-3 y 6-2.

Ahora, Sascha volvió a sucumbir en la misma instancia del torneo en Brasil, pero esta vez quien lo eliminó fue Francisco Comesaña (86°). El Tiburón logró la victoria más importante de su carrera hasta el momento al derrotarlo por 4-6, 6-4 y 6-3. Con este triunfo, alcanzó por primera vez las semifinales de un ATP 500, y al concluir la semana, escalará hasta el puesto 67° del ranking.

La confesión de Comesaña sobre su relación con el tenis

Tras el triunfazo ante Zverev, Comesaña habló ante los medios, analizó su partido y realizó una sorprendente confesión sobre su relación con el deporte: “Soy muy de disfrutar. Desde que soy chico amo este deporte. En un momento de mi vida me costó mucho, pero hace dos años, volví a sonreír y disfrutar adentro la cancha. Soñé con jugar Grand Slams y en estadios llenos como hoy”.

Por otra parte, reconoció que las redes sociales ya estaban causando furor luego de su victoria y que también ya estuvo recibiendo mensajes de muchos fanáticos: “Hoy seguramente me tome algunas pastillas para dormir. Es difícil, el teléfono explota, lo tengo para que solo algunos contactos me lleguen mensajes. Se que las redes deben estar explotadas, me enfoco en estar conectado con la gente que tengo cerca mío”, sentenció.

Comesaña dejó en claro que sus redes sociales explotaron tras su victoria ante Zverev

Por último, el Tiburón destacó que le hubiese gustado enfrentar a Cerúndolo en las semifinales, pero finalmente el francés Alexandre Muller, lo derrotó por 7-5 y 6-1 y sacó boleto a la siguiente instancia donde se verá las caras con Comesaña: “Ojalá puede ganar Fran, me gustaría que seamos cuatro argentinos. Me llevo muy bien con los tres”, concluyó.

De esta manera, habrá un argentino en la final del ATP de Río y podrían ser dos en caso de que Fran derrote al francés. En cuanto a la otra semifinal, Sebastián Báez (31°), campeón defensor, se medirá ante Camilo Ugo Carabelli, quien ingresó como Lucky Loser y está viviendo la mejor semana de su vida.