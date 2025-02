El motivo por el que Cristian Lema no fue tenido en cuenta por Gago en lo que va de 2025

Boca terminó jugando ante Alianza Lima, por el partido de ida de la Fase 1 del Repechaje de la Copa CONMEBOL Libertadores, con dos juveniles en la zaga: Lautaro Di Lollo y Mateo Mendía, de 20 y 21 años, respectivamente. Pese a lo que los dos puedan aportar, sin duda se trata de una preocupación para el DT Fernando Gago, porque denota la falta de opciones con la que hoy cuenta.

En el listado de defensores lesionados que llevaron a Pintita a no tener más opción que utilizar a Di Lollo, Mendía y Rodrigo Battaglia aparece uno cuya situación parece poco clara: se trata de Cristian Lema, quien, se creía, estaba recuperado, pero aún no sumó minutos con la camiseta de Boca en lo que va del 2025.

Lema no juega desde el 27 de octubre de 2024, ante Riestra. (Foto: archivo)

Lema sufrió en octubre pasado, en un partido ante Deportivo Riestra en la Bombonera, una lesión en los ligamentos externos de su tobillo izquierdo y una lesión parcial de la sindesmosis tibioperonea anterior inferior, según expresó entonces el parte médico del club. Luego, el jugador de 34 años se operó con la mira puesta en la pretemporada.

Pero, cuando se creía que sería titular en el primer partido oficial del año, por Copa Argentina, se resintió de su lesión. Desde entonces pasó un mes y sigue sin ser tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque pese a tener el visto bueno del cuerpo médico y el alta correspondiente, sigue sufriendo dolores en su tobillo.

Lema ha sumado minutos en los entrenamientos, pero tiene días en los que le duele la zona de la antigua lesión, y Gago nota cuán condicionado está el ex Lanús. Por lo pronto, se trata de algo día a día, ya que no hay garantías de que Lema pueda completar un partido sin dolor; y en Boca no quieren acelerar los plazos, aunque el DT sabe cuánto lo necesita, apurado por las bajas de Marcos Rojo, Ayrton Costa y Nicolás Figal.