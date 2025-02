Qué dijo Pep Guardiola cuando le preguntaron si seguirá siendo el DT del Manchester City

El golpe fue durísimo. Manchester City llegó al Santiago Bernabéu con la esperanza de dar vuelta la historia, pero el Real Madrid lo sacó a relucir con una actuación imponente y un Kylian Mbappé intratable. Con el 3-1 en contra (6-3 en el global), los de Pep Guardiola quedaron eliminados en los 16avos de final de la Champions League, y las dudas sobre el futuro del entrenador no tardaron en aparecer.

Lejos de excusas, el español reconoció la superioridad del rival y valoró la actuación del equipo de Carlo Ancelotti. "El mejor equipo ganó. Se merecen estar, nosotros no. Cuando acabas 22° es porque no has estado bien. Es el año que hemos estado peor", admitió Guardiola con sinceridad, dejando en claro que el City estuvo lejos de su mejor versión.

CHAMPIONS NUEVA, MARCA HISTÓRICA: esta fue la PEOR #UCL de Pep Guardiola como entrenador: siempre había llegado, por lo menos, a octavos de final... pic.twitter.com/389fHhfti5 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 19, 2025

El flojo rendimiento del equipo abrió el debate sobre si se necesita una reconstrucción, y el DT fue tajante: "Un poco sí, ya lo hemos empezado a hacer ahora. Es normal. Las cosas nunca son eternas. Las cosas no son para siempre". Pese al traspié, Pep recordó los éxitos recientes y defendió a sus jugadores: "No podemos negar lo que este grupo ha hecho: seis Premier Leagues, finales de Europa… Nos ha tocado un equipo muy fuerte".

Pero la pregunta más esperada llegó sobre el final de la conferencia: ¿Tiene fuerzas para seguir en el City tras este golpe? Los rumores sobre su posible salida crecieron en las últimas semanas, pero Guardiola despejó dudas con una respuesta clara y contundente: "Tengo fuerzas para seguir".

Qué dijo Guardiola sobre su continuidad como DT

A pesar de la eliminación, el City aún pelea en la Premier League y necesita meterse entre los cinco primeros para asegurarse un lugar en la próxima Champions. Pep lo sabe y ya fijó el próximo objetivo: "Ahora, a centrarnos en clasificarnos y ver si se nos da la oportunidad del año que viene volver".

Así que, por más golpeado que esté, Guardiola sigue en pie. Ahora, la pregunta es: ¿el City le dará otra chance o el final de ciclo está más cerca de lo que parece?