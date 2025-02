Orsi-Gómez: paso por Godoy Cruz, salida polémica y sed de revancha

El paso de la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez por el banco de suplentes de Godoy Cruz dejó un grato recuerdo en la Bodega en aquel complicado 2022. La pareja de técnicos logró salvar al equipo del tan temido descenso, cosechó un buen colchón de puntos y cumplió el gran objetivo de la temporada. Sin embargo, su salida del Tomba generó una gran polémica y este viernes los entrenadores volverán a verse las caras con su ex club en el Malvinas Argentinas por la fecha 7 del Apertura. Que no sea ley del ex.

Este cuerpo técnico llegó en un momento trascendental del conjunto mendocino, ajustado en los promedios y con la imperiosa necesidad de sumar para evitar la zona roja. En aquella etapa oscura, Orsi y Gómez tomaron la posta en abril y dirigieron un total de 36 partidos con un saldo trece victorias, once empates y doce derrotas, lo necesario para mantener al elenco de nuestra provincia en la elite del fútbol argentino.

Tras salvar al equipo del descenso, Godoy Cruz no renovó con Orsi-Gómez. (Archivo X)

Los resultados y el buen nivel que demostró Godoy Cruz en cancha indicaban que la dupla cumplía con todos los requisitos para mantenerse en el cargo, aunque la Comisión Directiva tomó la decisión de no renovar el vínculo y apostar nuevamente por Diego Flores, que había tenido un primer ciclo positivo entre el 2021 y el 2022. Posteriormente, el Traductor estuvo al mando durante diez encuentros y la dirigencia lo removió.

Tras aquella salida tan controversial como polémica, Favio Orsi y Sergio Gómez regresarán a la provincia, esta vez como entrenadores del Calamar, pero con sed de revancha intacta y la ilusión de que se cumpla la famosa "ley del ex". Precisamente, en el banco del Tomba se estrenará Esteban Solari, que ocupará el puesto que dejó recientemente Ernesto Pedernera. Más allá del atractivo que presenta el choque, las miradas también estarán del otro lado de la línea de cal.