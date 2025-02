La contundente reflexión de Juan Manuel Sara tras otro triunfo de Maipú: “No hay que pensar…”

Luego de la resonante y merecida victoria del Deportivo Maipú por 2 a 0 frente a Quilmes, por la segunda fecha de la Primera Nacional 2025, el entrenador Juan Manuel Sara le bajó el tono a la expectativa que generó el Cruzado tras haber ganado sus dos primeros encuentros de la temporada.

Con el triunfo ante el siempre candidato equipo de Sergio Rondina, con un rendimiento sostenido y sin pasar sobresaltos, el conjunto mendocino quedó como único puntero de la zona A del torneo con 6 unidades, lo que le permite en cierta manera empezar a ilusionarse a los hinchas del Rojo.

Maipú sumó puntaje ideal hasta ahora / Prensa Maipú

En rueda de prensa, su entrenador Juan Manuel Sara afirmó que “hicimos un buen partido, el equipo fue sólido, intenso, cuando pudimos jugar, jugamos, y cuando tuvimos que marcar, marcamos. Creo que podría haber sido más holgado para terminar más tranquilos, pero estoy feliz por el rendimiento de los chicos”

“Este es un grupo nuevo y obviamente que ganando en más fácil, pero esto es larguísimo. Son solamente dos partidos, hay que seguir y creo que podemos jugar muchísimo mejor”, remarcó el adiestrador sobre el inicio de Maipú en el torneo.

La cautela de Juan Manuel Sara

El director técnico del Cruzado se refirió también a la expectativa que puede generar en el hincha este comienzo con dos victorias y manifestó que “ilusionarme no, estoy con los pies en la tierra. Hemos jugado dos partidos, nos tocó ganar y hay que ir por el próximo. No hay que pensar mucho más allá”

“Estamos compitiendo con equipos que tienen mucho más presupuesto que nosotros, somos de los más bajos de la categoría y no podemos permitir que alguien no corra o no trabaje. Lo único que uno quiere es que este equipo los represente (a los hinchas), que ellos se vean identificados, con la capacidad de trabajo, la intensidad que le metan, y que los va a representar”, destacó Sara.

Lo que viene para Deportivo Maipú

Tras el triunfo ante el Cervecero en el estadio Omar Sperdutti, el Cruzado iniciará los trabajos este martes de cara a sus próximos compromisos en el torneo, en donde intentará defender la punta de la zona.

El próximo partido del conjunto mendocino será ante San Miguel, uno de los equipos que mejor se armó para la temporada, pero que viene de perder ante Gimnasia y Tiro de Salta por 1 a 0 en el Norte del país. El partido ante el elenco de Sebastián Battaglia se disputará el sábado que viene, desde las 17, en Los Polvorines.

Luego de ese encuentro, Maipú recibirá a Almagro, el domingo 2 de marzo a las 18, y posteriormente visitará a Ferro, el sábado 8 desde las 19.05 en Caballito.