Gómez, DT de Platense, y una frase con indignación sobre el polémico penal a San Lorenzo: “No me…”

San Lorenzo sigue con su buena racha y el pasado jueves derrotó de manera polémica a Platense, gracias a dos goles de Andrés Vombergar, ambos de penal. El equipo de Miguel Ángel Russo es una de las grandes revelaciones del torneo Apertura, ya que en cinco partidos ha ganado tres y empatado dos, lo que lo posiciona en el tercer lugar de la Zona B, por detrás de Independiente, líder con 12 puntos, y Rosario Central. Además, Orlando Gill, arquero y figura del Ciclón, solo ha recibido un gol en lo que va del certamen.

Por su parte, el Calamar, que venía de ganarle a Instituto por la mínima, sufrió su segunda derrota en el torneo. A pesar de contar con oportunidades para llevarse el partido, los palos y Gill evitaron que se llevaran los tres puntos. Sin embargo, el conjunto de Vicente López se mostró muy molesto con el arbitraje de Nazareno Arasa y con Jorge Baliño, árbitro VAR, debido a que consideran que el segundo penal a favor de San Lorenzo fue sancionado por una falta fuera del área contra Matías Reali. Tras varios minutos de revisión, el árbitro mantuvo su decisión y cobró la pena máxima, que Vombergar convirtió en gol.

El enojo de Gómez por el penal a favor de San Lorenzo

Sergio Gómez, DT de Platense, habló en conferencia de prensa sobre la jugada y lanzó una frase con un indignación: "No me preguntes lo que todos vieron. Lo que le faltó al equipo es que lo que todos vieron. No voy a opinar, las respuestas son obvias. No lo hablé con Arasa. Todos vimos la situación y el VAR está para solucionar. La imagen del VAR se ve que está afuera. El árbitro debería decir qué vio. La imagen que vi yo es la misma que ustedes".

Por otra parte, analizó el partido de su equipo y destacó que hubo una mejoría con respecto a la anterior derrota que sufrieron en el clásico frente a Argentinos Juniors: "Considero que el equipo va en evolución, Platense se plantó salvo los primeros minutos y después el equipo puso el pecho, intentó jugar y se sintió la impaciencia de la gente. En el partido fue superior San Lorenzo, por momentos le quitamos la pelota. Tuvimos tenencia que no es tan habitual".

San Lorenzo venció a Platense por 2-1. (Foto: Archivo)

"Vamos en crecimiento, sacamos la ventaja contra un equipo que no había recibido ningún gol. Cuando nos metimos en el partido, competimos. La imagen fue otra a la de Argentinos Juniors. Si acertábamos la de Ronaldo, lo podíamos haber ganado", concluyó.