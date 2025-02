El sincericidio de Ancelotti en la previa del cruce de Champions con el City: “Es una pesadilla…”

Este martes arrancan los playoffs de la Champions League, y el sorteo ha deparado, por cuarta edición consecutiva, un enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City. El equipo de Pep Guardiola, que atraviesa uno de sus peores momentos futbolísticos, buscará sorprender y eliminar al último campeón, que, a pesar de haber tenido una fase de liga bastante aceptable, sufrió algunas derrotas inexplicables que lo llevaron a disputar esta instancia.

Carlo Ancelotti, director técnico del Merengue, había expresado previamente que preferiría evitar al City como rival y que le gustaría enfrentarse al Celtic de Glasgow. Sin embargo, los escoceses se medirán finalmente con el Bayern Múnich. En la antesala del encuentro de este martes en el Etihad Stadium, el técnico italiano ofreció una conferencia de prensa en la que no escatimó elogios para su colega rival.

Ancelotti habló sobre Guardiola en la previa del cruce de Champions

"Lo que puedo decir es que me parece un entrenador que ha aportado mucho al fútbol: posesión, juego de ataque, presión y salida dese atrás. Es un innovador del fútbol y le tengo mucho respeto. Es uno de los mejores si no, el mejor. Cada vez que nos enfrentamos, es una pesadilla preparar los partidos, porque siempre tiene ideas que te hacen pensar", describió el histórico mandamás italiano que irá por su sexta corona continental.

A su vez, Carletto se sumó a los dichos de Guardiola y ahondó sobre la rivalidad entre los dos equipos, que se ven las caras por cuarta edición consecutiva: “Parece un clásico porque hace muchos años que jugamos en esta competición. Va a ser un partido entretenido e igualado, como los demás. Es muy difícil prever lo que va a pasar porque dependerá de la actitud, de la calidad, de la confianza, de la personalidad… Son partidos de un nivel tan alto que hay que sacar la mejor versión en todos los aspectos, no en uno solo".

Guardiola atraviesa su peor momento en el City. (Foto: Archivo)

No obstante, el exentrenador del Milán no escondió su preocupación por el enfrentamiento al destacar al elenco inglés, pese a la mala campaña hasta el momento, motivo por el cual se ven las caras de forma tan temprana: "Siempre es un dolor de cabeza. Pero la realidad es esa: cuando nos ha eliminado el City, ha sido campeón; y viceversa. Estoy convencido de que quien pase, llegará lejos en la competición. La sorpresa es que el cruce será en un playoff... y si estamos aquí, no es culpa de la UEFA, sino nuestra. Pero es sorprendente, porque este partido podía ser una final, semifinal o cuartos. Pero repito: es sólo culpa nuestra", explicó.