Gustavo Costas dijo que Boca le "robó" un jugador en el anterior mercado de pases: "Es el que hace..."

Racing comenzó la pretemporada 2025 con algunas bajas significativas. La más destacada es la de Juan Fernando Quintero, quien le comunicó a la dirigencia que no continuará en el club. El volante colombiano optó por regresar a su país, donde desea estar más cerca de su familia debido a problemas de salud de su esposa. Además de Quintero, otros dos colombianos del equipo, Roger Martínez y Johan Carbonero, están a punto de dejar al cuadro de Avellaneda. El delantero tiene ofertas de Arabia Saudita, mientras que el extremo podría continuar su carrera en el Inter de Porto Alegre.

Con estas salidas, la CD de Racing y el entrenador Gustavo Costas están en busca de refuerzos para afrontar la temporada 2025, en la que la Academia disputará cinco competencias: los torneos Apertura y Clausura, la Copa Argentina, la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana. En esta última, el cuadro de Avellaneda se enfrentará a Botafogo, campeón de la Copa Libertadores, en dos partidos: el 20 de febrero en el Cilindro de Avellaneda y el 27 del mismo mes en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

La revelación de Costas sobre el jugador que le "arrebató" Boca

En una entrevista con ESPN desde Ciudad del Este, Paraguay, donde la Academia realiza la pretemporada, Costas se rehusó a dar nombres propios de los jugadores que el club está buscando, y lo justificó al decir que después otros equipos pueden ir a buscarlos. De hecho, aprovechó la ocasión para referirse a un futbolista que estuvo cerca de llegar a Racing en el último mercado de pases, pero que finalmente terminó en otro grande: "Boca me lo robó, jajaja... No me lo robó, es una forma de decir. ¿A quién? Al que hace goles... A Milton Giménez", lanzó con humor.

Cuando jugaba en Banfield y era una de las figuras del Taladro, Giménez estuvo en la órbita de Racing y San Lorenzo, dos grandes del fútbol argentino, y en ese momento al ser consultado sobre el interés de estos dos equipos sentenció: "Dependerá mucho del presidente de Banfield". No obstante, el Ciclón se adelantó a la Academia en las negociaciones y parecía tener cerrada la llegada del goleador, pero finalmente ni el cuadro azulgrana ni el de Avellaneda se terminaron quedando con Milton. Boca aceleró más rápido que todos y terminó fichando al delantero de 28 años.

Milton Giménez, el delantero que Boca le robó a Racing

Giménez, al ser presentado en Boca, explicó cómo tomó la decisión de unirse al Xeneize: "Hubo un llamado de San Lorenzo y una negociación, pero en cuanto me dijeron que existía la posibilidad de venir acá, no lo dudé, tomé la decisión rápido, y luego todo fue mucho más fácil".

Por otro lado, Gustavo Costas también habló sobre la salida de Juanfer Quintero y aseguró: "Con Juanfer hablamos mucho y ya sabíamos que esto iba a suceder. Él me explicó todo sobre su situación familiar, y sabemos que lo más importante es eso. Sin embargo, ahora tiene que arreglar su salida con el club, ya que Racing también hizo una inversión por él y busca que su salida deje algo de dinero al club".

Costas habló sobre la salida de Quintero