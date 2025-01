Brian Farioli no pasó la revisión médica y demandará al club ante la FIFA

Lo que ocurrió con Brian Farioli y Alianza Lima es un hecho insólito y nunca antes visto en el fútbol. El volante argentino tenía todo arreglado con el club peruano y se iba a convertir en nuevo refuerzo por pedido expreso de Néstor Gorosito. Incluso, el pasado jueves, el exfutbolista de Colón arribó a Perú para unirse a los entrenamientos del equipo blanquiazul.

“Estoy contento y feliz de venir a un equipo tan grande como Alianza Lima, así que en las próximas horas estaremos charlando para conocernos un poco más. Es un equipo muy grande, con aspiraciones de ser campeón, de competir; así que estoy feliz de estar acá. Vamos a hacerme un poco de la revisión médica y demás, gracias”, fueron las palabras de Farioli al aterrizar en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Brian Farioli demandará a Alianza Lima. (Foto: Archivo)

Sin embargo, antes de firmar el contrato, ocurrió un imprevisto que podría derivar en consecuencias mayores. Tras someterse a la revisión médica, los estudios revelaron que Farioli no estaba al cien por ciento y presentaba una lesión que aún no ha superado. De hecho, se estima que el volante se recuperará recién a fines de febrero, por lo que no podría estar disponible para el partido de Alianza Lima contra Nacional de Paraguay por la fase 1 de la Copa Libertadores. Como resultado, Brian no superó los exámenes médicos, lo que llevó al equipo comandado por Pipo Gorosito a dar marcha atrás con la contratación del jugador.

Sin embargo, Farioli no se quedó de brazos cruzados y llevó el asunto ante la FIFA. Según informó el periodista Marcelo Merizalde, el exjugador de Colón demandará al club peruano ante la máxima entidad del fútbol y exige que se le haga firmar su contrato, ya que asegura que está en óptimas condiciones.

Por su parte, Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, habló sobre la situación y sentenció: “Todos los jugadores que han llegado han pasado los exámenes médicos, lo de Farioli lamentablemente no es así. El jugador todavía no está apto para que hoy o mañana esté con nosotros y pueda ponerse a las órdenes del técnico. Por eso, no lo vamos a contratar. Así lo informó el área médica. Es un jugador que está en proceso de recuperación y no tenemos ninguna posibilidad de incorporar a un jugador que no esté en condiciones para entrenar”.