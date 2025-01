La terrible frase de un jugador de Sarmiento tras el polémico gol anulado ante Godoy Cruz: "Parece que en el VAR estaba el presidente de..."

El empate 0-0 entre Sarmiento y Godoy Cruz dejó una fuerte polémica por el gol anulado al equipo local. Pablo Magnín, autor del tanto invalidado, no ocultó su enojo y apuntó contra el VAR, que sancionó un offside polémico de Juan Insaurralde en la jugada.

Al término del partido, Magnín expresó su malestar con duros comentarios: "No sé quién estaba en el VAR, el presidente de Godoy Cruz parece. No lo puedo creer". Además, cuestionó el criterio arbitral y sostuvo que su equipo deberá "lidiar con estas cosas todo el año".

El gol anulado a Sarmiento

En el inicio del segundo tiempo, Magnín marcó de cabeza tras un rebote del arquero Franco Petroli. Sin embargo, la jugada fue revisada y anulada por un offside de Insaurralde, quien estaba cerca de la acción pero no participó directamente. La decisión generó enojo en el plantel y cuerpo técnico del Verde.

Las explosivas declaraciones de Magnín

El delantero también reclamó por un penal no cobrado en el primer tiempo. Magnín aseguró que recibió una falta dentro del área, pero el árbitro Andrés Gariano no sancionó la infracción ni fue llamado por el VAR para revisarla. "Hay dos tipos supuestamente mirándola en Ezeiza y no entiendo cómo no ven eso", protestó.

Con este empate, el equipo de Junín sigue sin sumar de a tres en el torneo. La bronca del plantel quedó reflejada en las declaraciones de su delantero, quien cerró su descargo con una frase contundente: "Si protestás, te sacan; si no protestás, no te cobran los foules. ¿En qué quedamos?", concluyó el ex Tigre.