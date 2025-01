La frase del DT de la Roma sobre la posible ida de Paredes que ilusiona a Boca: “Si no quiere quedarse…”

La novela que en este mercado de pases protagonizan Boca Juniors y Leandro Paredes tuvo un nuevo capítulo; y uno muy significativo, que indudablemente despertó la ilusión del hincha xeneize. Es que el propio director técnico de la Roma, actual club del volante, pareció enviarle un guiño al mundo Boca.

Mientras Boca especula alrededor de la voluntad de la Roma de ceder a Paredes, a quien el nuevo DT Claudio Ranieri le había devuelto la titularidad y a quien en la capital italiana consideraban intransferible, llegó una frase que puede leerse como el guiño que esperaban.

Qué dijo Ranieri sobre la posible ida de Paredes a Boca

En una conferencia de prensa previa al duelo que la Roma disputará mañana a las 17 ante el Eintracht Frankfurt por UEFA Europa League, se abordó el tema. Ranieri fue consultado por dos jugadores: el español Mario Hermoso, que se irá a préstamo al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, y Leandro Paredes, de cuya salida se habla y mucho, sobre todo, en nuestro país.

El entrenador de 73 años, que volvió del retiro este año para ayudar a la Roma en un momento complicado, explicó: “Todos los rumores que escucho sobre Leandro los escucho de ustedes, no de él. Ciertamente, si él no quiere quedarse, al igual que Hermoso, no detendré a nadie”.

