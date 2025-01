El mensaje directo de Julio Vaccari a los dirigentes de Independiente sobre los refuerzos: "Nos faltan..."

Independiente festejó un triunfazo en Córdoba ante Talleres por 3-2, con un golazo agónico de Luciano Cabral. Con esta victoria, el equipo de Julio Vaccari sumó su segundo triunfo consecutivo y se mantiene con puntaje ideal en la Zona B del Torneo Apertura 2025. Sin embargo, el DT no solo se enfocó en el partido, sino que aprovechó el momento para meterle presión a la dirigencia y exigir refuerzos.

Vaccari festejó con todo el 3-2 de Cabral

Julio Vaccari no dio vueltas.El DT aprovechó el momento para enviarle un mensaje directo a la dirigencia: el equipo necesita refuerzos y lo dejó claro en la conferencia de prensa. "Cuando entraron al vestuario, lo primero que les dije fue que nos faltan jugadores. No podemos competir sin un defensor central más y sin extremos", enfatizó.

El entrenador explicó que su idea de juego requiere futbolistas específicos y que no piensa cambiar su estilo. "Yo disfruto ver y jugar con wines, y no me resigno a no tenerlos. Los pedí el semestre pasado, los pido ahora y los seguiré pidiendo. No es un capricho, es lo que necesita el equipo", sostuvo con firmeza.

Además, Vaccari argumentó que el plantel está corto en algunas posiciones clave. "Para competir en serio, cualquier equipo profesional necesita al menos cinco centrales. Nosotros no los tenemos y eso nos puede complicar a lo largo del torneo", advirtió.

Si bien el equipo ostenta puntaje ideal en la Zona B del Torneo Apertura 2025, el DT cree que no se puede sostener en el tiempo sin un plantel equilibrado. "Hoy ganamos, pero hubo momentos del partido en los que nos costó mucho. No podemos depender siempre de la garra y el esfuerzo, es muy importante tener en el banco futbolistas que te den soluciones, hay posiciones donde estamos cortos y necesitamos más variantes desde el banco", explicó.

Ahora, la pelota está en el campo de los dirigentes. Vaccari ya dejó en claro lo que necesita. ¿Responderán a su pedido o deberá arreglárselas con lo que tiene? Horas decisivas en Avellaneda.