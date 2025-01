Un nuevo título: Los Pumas se consagraron bicampeones del Seven de Perth

La Selección argentina de Rugby Seven, Los Pumas, se quedó con el título en el torneo de la especialidad realizado en la ciudad australiana de Perth luego de superar con un contundente 41-5 al conjunto anfitrión en la final. De esta forma, el combinado comandado por Santiago Gómez Cora comparte la cima del Circuito Mundial junto a Fiji y España (los tres con 48 puntos).

El elenco nacional tomó una muy buena ventaja desde temprano, con un categórico primer tiempo que les permitió irse al entretiempo con un cómodo 17-0. Pese al único try que hicieron los Wallabies, el segundo tiempo fue una clínica de rugby de Los Pumas, que a base de tries convirtieron el resultado en goleada para estampar el 41-5 definitivo y quedarse con el título.

En declaraciones televisivas, Santiago Álvarez indicó: "Todavía no caigo, este equipo no para de sorprenderme. Todos los mensajes son de orgullo, lo más lindo es eso. Ese es nuestro gran objetivo y me pone contento porque lo estamos haciendo". Además, subrayó: "Teníamos que jugar por nosotros, hacer nuestro sistema y no pensar que era una final. Son sensaciones que me van a quedar de por vida".

Los festejos de Los Pumas al coronarse campeones del Seven de Perth

En su camino a la final en Perth, Los Pumas superaron la fase de grupos tras ganarle a Australia (31-26) y a Sudáfrica (19-17), y perder con Estados Unidos (24-19). Ya en los cuartos de final, vencieron 27-14 a Gran Bretaña, mientras que en la semifinal golearon a España con un contundente 40-5.

Este fue el segundo título consecutivo en Perth para Los Pumas 7s, ya que en la temporada anterior también se habían coronado pero en la final derrotaron a Nueva Zelanda. Con este nuevo título, ya son 10 los que tienen en las vitrinas: Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025.

