La tremenda defensa de Fossati, ex DT de Perú, a Messi por su festejo ante los hinchas mexicanos: "¿Te podés decir normal si vas a...?"

Lionel Messi siempre es noticia, haga lo que haga, diga lo que diga, y más aún cuando es algo que sucede dentro de los límites de una cancha de fútbol o en sus inmediaciones. Y si ese algo implica un comportamiento al que no tiene acostumbrado al espectador, produce aún un mayor impacto. Así sucedió el domingo pasado durante el amistoso entre Inter Miami y el América, cuando festejó su gol dedicándole unos provocadores gestos a parte de la parcialidad mexicana que lo estaba insultando desde antes que comenzara el partido.

Esa celebración generó muchísima repercusión y polémica en todo el mundo, sobre todo en suelo azteca, donde se mostraron muy ofendidos por la actitud del 10. No fueron pocos los periodistas, deportistas, celebridades y usuarios de redes sociales que expresaron su repudio a Leo. Sin embargo, en el resto del mundo hubo muchas figuras que lo respaldaron, como el reciente ex DT de la Selección de Perú, Jorge Fossati.

El picante festejo de Messi ante la hinchada del América

El entrenador uruguayo, que dirigió hasta el año pasado a la Bicolor, defendió a la Pulga y apuntó contra los hinchas mexicanos: "¿Vos vas a ir a un estadio a putear a Messi? ¿Te podés decir normal a vos mismo si vos vas a provocar a Messi en un partido amistoso en vez de ir a disfrutarlo? Por más fanático que seas del otro equipo, no seas malo. Disfrutá de un partido que de última ganarlo o no ganarlo no cambia nada. Eso por un lado; por el otro: es humano, en algún momento reacciona", señaló de manera contundente este sábado en diálogo con DSports Radio.

En la misma sintonía, agregó: "El hincha se cree que tiene derecho a todo y piensan que uno no puede reaccionar. No te podés comer todas dentro de una cancha y si reaccionás vos sos el malo. Nosotros tenemos que tratar de no pasar a la violencia, pero no seas malo, primero el que acciona es el de afuera", advirtió el DT charrúa de 72 años.

Por otro lado, se refirió al gran presente de la Selección argentina, campeón del Mundo y bicampeón de América, y puntero de las Eliminatorias: "Siempre tiene que estar y ser protagonista. En el mismo nivel (históricamente) están Brasil y Uruguay, y Colombia hoy es más circunstancial. En Sudamérica, solo Brasil debería tener la misma presión, como Alemania, Francia y otros nenes de allá, de Europa. Hay que valorar lo que hicieron y hacen los jugadores de esta generación", opinó Fossati.