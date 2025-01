Show de memes de la goleada del Sub 20 de Argentina a Brasil: Mascherano, apuntado

La Selección argentina Sub 20 consiguió una goleada histórica ante Brasil en el debut del Sudamericano Sub 20 de Venezuela. Subiabre, Echeverri por duplicado, Serrote en contra, Ruberto e Hidalgo fueron los autores de los goles. Al tratarse de un clásico, no podían faltar los memes de los fanáticos en redes sociales.

Sin embargo, la mayoría de los chistes en Internet no fueron dirigidos en contra de la Verdeamarela, el eterno rival, sino que el principal apuntado de las crueles burlas fue Javier Mascherano, quien venía dirigiendo el seleccionado juvenil hasta el año pasado, cuando se fue para ir a dirigir al Inter Miami.

Es viernes a la noche y Argentina le esta metiendo 5 a Brasil. pic.twitter.com/sZvXy8tpVb — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) January 25, 2025

la sub 20 sin mascherano pic.twitter.com/KySegFFVva — uD83DuDDFFuD835uDD3EuD835uDD38uD835uDD39RuD835uDD40uD835uDD3CuD835uDD43 uD835uDD3DuD835uDD3CRRuD835uDD3CuD835uDD50RuD835uDD38uD83DuDDFF (@GAB00XFERRE) January 25, 2025

La sub 20 Argentina desde que renuncio Mascherano:pic.twitter.com/mGlcf5bcbl — El tio bosterouD83CuDDF8uD83CuDDEA (@ElTioBostero) January 25, 2025

Gracias que se fue Mascherano pic.twitter.com/lSinBPtCP3 — Mario Pentucci (@skullphantom) January 25, 2025