La tremenda foto que eligió Nico Sánchez para anunciar su retiro del rugby

Nicolás Sánchez anunció el adiós. Sí, nostálgicos abstenerse porque una de las leyendas vivientes de Los Pumas y el rugby argentino confirmó que cuelga los botines. Lo hizo de manera oficial a través de un posteo en sus redes sociales, eligiendo una imponente postal que lo vincula a Mendoza.

El apertura posteó un sentido mensaje donde se lo ve dentro del túnel del estadio Malvinas Argentinas de la provincia cuyana, escenario en el que jugó con la camiseta que tantas veces defendió. De espaldas y con la 10 como dorsal, algo que fue una marca registrada en su recorrido.

"Hoy cierro una etapa muy importante de mi vida. Después de muchos años de dedicación, esfuerzo y pasión, he tomado la decisión de retirarme del rugby, un deporte que no solo me formó como jugador, sino también como persona", fue el comienzo de su recado en Instagram, casualmente, con los botines en mano.

El posteo de Sánchez tras su adiós.

El emblemático apertura es el máximo goleador en la historia de la Selección argentina, con la que disputó cuatro Copas del Mundo (2011, 2015, 2019 y 2023). Además, vistió las camisetas de Jaguares, Pampas, Tucumán Lawn Tennis, Union Bordeaux Bègles, Toulon, Stade Français Paris, Brive y Tokyo Sungoliath.

Agradezco profundamente a mi familia, amigos y a todos los que estuvieron a mi lado en cada partido, en cada triunfo y en cada derrota. Su apoyo fue siempre muy importante. También quiero agradecer a los clubes, selecciones y equipos que confiaron en mí y me permitieron vivir este sueño. Gracias a todos por formar parte de este increíble viaje", cerró, con la nostalgia a flor de piel el 10.