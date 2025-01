¿A River? El guiño de Martínez Quarta a un jugador de la Selección argentina

El mundo riverplatense se llenó de ilusión en las últimas horas al pensar en la posibilidad de que un jugador de la Selección argentina llegue a Núñez. Es reconocido hincha de River, amigo de un flamante refuerzo y un cruce de comentarios en redes sociales acrecentó los rumores.

Lucas Martínez Quarta, que fue comprado a la Fiorentina de la Serie A por 7 millones de euros y a los 28 años regresó al club del que surgió, subió a sus redes una imagen luego de su primer partido con la camiseta de River, ante Universidad de Chile, que terminó en victoria 2-1.

El comentario de Nico González despertó la ilusión riverplatense. (Foto: Instagram)

Nicolás González, excompañero suyo en la Fiore y en la Selección argentina, le comentó al Chino: “Te queda pintada”, junto a dos corazones rojos y blancos y una carita de enamorado. A lo que Martínez Quarta le contestó, para la ilusión millonaria: “A vos también te quedaría pintada”.

González, surgido en Argentinos Juniors, es un reconocido hincha de River y su posible llegada es un rumor que ya existió en otros mercados de pases. El actual futbolista de la Juventus reconoció su fanatismo cuando visitó el Monumental en julio pasado y recibió una placa como campeón del mundo de parte del presidente Jorge Brito.

El Chino y su guiño para González. (Foto: Instagram)

“Esto viene de sangre, no hay ningún problema. Si lo tengo que decir, lo digo, me hago cargo de que soy hincha de River. Muchas gracias por el cariño de siempre. Algún día me encantaría usar esta banda”, contó quien, sueñan los hinchas, podría llegar a ser el quinto campeón en Qatar 2022 en el plantel de Marcelo Gallardo.