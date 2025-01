Godoy Cruz tiene una tercera joya convocada a una selección

Godoy Cruz sigue con su andar internacional. El 2025 arrancó con grandes novedades para el semillero bodeguero, que tiene tres joyas en plena ebullición que siguen marcando el pulso de las entrañas de inferiores. En el marco de las ventanas internacionales, el Tomba recibió la citación de jugadores para tres países distintos: Argentina, Chile y Bolivia.

El primero fue Santino Andino, ya afirmado en el primer equipo de Ernesto Pedernera. La joya irrumpió con su desfachatez de la mano del Gato Oldrá y no salió más. Tan alto fue su nivel que Javier Mascherano lo convocó para una serie de amistosos ante Bolivia. Tras la salida del entrenador rumbo a Inter Miami, Diego Placente tomó el cargo y lo llamó para ser parte del Sudamericano de Venezuela en enero.

Andino, la gran joya de la cantera.

En paralelo, Oscar González recibió el mismo llamado pero para representar a Chile. El delantero de la Reserva nació en Cipoletti pero tomó la decisión de representar al país trasandino. Si bien el corte final de lista será el 18 de enero, el goleador tiene su lugar asegurado en la nómina que buscará una de las cuatro plazas para el Mundial.

Denis puede jugar en varios puestas del mediocampo.

A esa lista hay que agregar a un tercer integrante: Denis Quichu, el jugador boliviano de 16 años que recibió el llamado para unos partidos amistosos Sub 17. El volante ya estuvo en procesos de Sub 15 y Sub 16 y ahora formará parte de una serie de amistosos contra Perú y Osorno.