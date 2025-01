El mensaje del DT del Como tras la lesión de Nico Paz en el duelo ante Lazio: "No estaba..."

Nicolás Paz es una de las grandes promesas argentinas. El talentoso volante ofensivo de apenas 20 años ya fue convocado por Lionel Scaloni con la Selección argentina para disputar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas contra Venezuela y Bolivia. Además, ha dejado huella en el Real Madrid, club donde formó parte de las divisiones inferiores y anotó un gol en la Champions League contra el Napoli. Tras una destacada etapa en el conjunto merengue, Paz fue cedido al Como de Italia.

En el equipo italiano, el futbolista argentino se ha consolidado como la gran figura bajo la dirección del histórico mediocampista español y campeón del Mundial Sudáfrica 2010, Cesc Fábregas. Sin embargo, el pasado viernes, el mediocampista de Como y promesa de la Albiceleste sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo tras un fuerte cruce con Samuel Gigot, defensor de la Lazio, en el partido correspondiente a la Serie A.

La durísima patada de Gigot a Nico Paz

A los 16 minutos del primer tiempo, Paz, con su habitual velocidad y destreza, intentó llegar al fondo de la cancha para enviar un centro tras un pase al vacío. En esa jugada, el central francés se lanzó a bloquear con su pierna derecha y terminó impactando de lleno en el tobillo del joven de 20 años. En ese momento, el jugador quedó inmóvil en el césped, rodeado de los carteles publicitarios, y sus gritos de dolor hicieron saltar las alarmas de inmediato.

Al final del encuentro, Fábregas ofreció un breve comentario sobre el golpe sufrido por el oriundo de Santa Cruz de Tenerife: "Nico no se encontraba bien, tiene el tobillo muy hinchado. Ojalá que no sea nada grave porque es una de nuestras mayores figuras y un jugador que nos da mucho. Por lo que vi y me dijeron los médicos, podría ser una lesión seria, pero habrá que esperar".

Por su parte, Nico Paz se mostró agradecido en sus redes sociales, expresando su gratitud a los hinchas del Como por los mensajes de apoyo y deseándoles una pronta recuperación: "Gracias a todos por los mensajes de apoyo, volveré más fuerte que nunca. Fuerza Como". Acompañó el texto con dos fotos luciendo la camiseta de los lombardos.

El mensaje de Nico Paz en sus redes sociales

Como aún no brindó información oficial sobre la lesión que afecta al jugador de la Albiceleste, por lo que es prematuro definir un posible tiempo de recuperación, si es que requiere uno. Sin embargo, las imágenes no ofrecen un panorama alentador para el mediocampista, quien hasta el momento nunca se había perdido partidos debido a este tipo de situaciones.

En lo que va de la temporada, Nico Paz ha acumulado 1.332 minutos de juego en 17 partidos. Ha marcado tres goles frente a Roma, Lecce y Parma, ha brindado cuatro asistencias (dos ante Atalanta, una contra Hellas Verona y otra ante Genoa) y ha recibido tres tarjetas amarillas, frente a Torino, Fiorentina y Monza.