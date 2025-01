A un año de su retiro, Pablo Pérez regresa a Newell's: qué cargo ocupará

El ex mediocampista Pablo Pérez, quien se retiró de la actividad profesional en febrero del año pasado, volverá a Newell´s Old Boys. Esta vez no lo hará como jugador, sino como entrenador de la sexta división del club de Rosario.

Tras su último paso por la entidad entre 2020 y 2024 y su efímera estadía en Sarmiento de Junín, donde decidió retirarse del fútbol profesional, el ex jugador de 39 años retornará al club rosarino, pero no para tener su tercer ciclo sino para hacerse cargo de las inferiores.

Pablo Pérez se retiró del fútbol en febrero de 2024. (Foto: Télam)

Pérez disputó 223 partidos con la camiseta de Newell´s y era el candidato a hacerse cargo de la Reserva, pero este puesto finalmente lo tomó Lucas Bernardi, su compañero en la conquista del Torneo Final 2013.

Esta será la primera experiencia de Pérez como entrenador y lo hará en el club del cual es hincha y que lo vio nacer. Desde la dirigencia comandada por Ignacio Astore apuestan a que el ex mediocampista pueda inculcar un sentido de pertenencia en los más jóvenes.

Fuente: NA