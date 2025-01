A los 37 años, Mauro Zárate tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional: "El camino más lindo de mi vida..."

Mauro Zárate, ex delantero de Vélez Sarsfield y Boca Juniors, anunció su retiro como futbolista profesional a través de sus redes sociales, donde expresó su emoción y gratitud por los años vividos en el fútbol: "El camino más lindo de mi vida llega a su fin. Qué difícil me resulta escribir estas líneas, con el corazón en la mano y teniendo los recuerdos tan vivos", escribió el ahora ex jugador.

Su último equipo fue Danubio de Uruguay en 2023, y desde entonces se mantuvo alejado de la actividad profesional, aunque dejó abierta la posibilidad de seguir vinculado al fútbol desde otro rol: "Me despido como jugador, pero jamás me despediré del fútbol". Zárate, miembro de una familia profundamente relacionada con el deporte, debutó en Vélez en 2004, donde compartió equipo con su hermano Rolando, quien jugó en el Real Madrid. Desde joven se destacó por su habilidad, lo que lo llevó a formar parte de las selecciones juveniles de Argentina.

En 2007, se consagró campeón mundial Sub 20 bajo la dirección técnica de Hugo Tocalli. Ese mismo año, Vélez lo transfirió a Al- Sadd de Qatar por 16 millones de dólares, marcando el inicio de una etapa internacional que incluyó pasos por ligas de Inglaterra, Italia y Emiratos Árabes Unidos. Su rendimiento como goleador quedó especialmente reflejado en Lazio, donde jugó cuatro temporadas y ganó la Copa Italia y la Supercopa de Italia.

En 2018, Zárate regresó a Vélez, pero su paso no estuvo exento de polémicas. Aunque declaró que solo jugaría para el club de Liniers en Argentina, aceptó una oferta de Boca Juniors pocos meses después, decisión que generó malestar entre los hinchas velezanos. Durante su etapa en Boca, integró el plantel que disputó la final de la Copa Libertadores 2018 contra River Plate, aunque no jugó en ese partido. Además, conquistó tres títulos nacionales con el club.

Luego de tres temporadas, partió al fútbol brasileño y más tarde tuvo experiencias en Platense, Cosenza de Italia y finalmente Danubio. A lo largo de su carrera, Zárate ganó ocho títulos, incluyendo dos con Vélez, dos con Lazio y tres con Boca, además del Mundial Sub 20 con Argentina.

