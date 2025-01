La tajante respuesta de Lucas Alario cuando le preguntaron por qué eligió Estudiantes: "Tenía otras opciones, pero..."

El flamante refuerzo de Estudiantes de La Plata, Lucas Alario, habló por primera vez como nuevo jugador del Pincha y aseguró que llegó al club por una cuestión personal. Luego de arribar el lunes a la Argentina, realizarse la revisión médica y ser anunciado como refuerzo el jueves, el oriundo de la ciudad santafesina de Tostado habló como nuevo jugador del León por primera vez y se refirió al porqué de su decisión de llegar al club platense.

"Me encontré con un grupo y un club muy lindo y ordenado. Tenía otras opciones, pero decidí estar acá. Me gusta la idea y los objetivos de la institución; estoy contento", declaró el delantero de último paso en el Internacional de Porto Alegre de Brasil.

La palabra del Pipa Alario

Sobre los objetivos en esta temporada que inicia el sábado 25 ante Unión de Santa Fe en condición de local, el ex River señaló a la Copa Libertadores de América como el principal: "Obvio que el hecho de que Estudiantes la esté por jugar también es algo importante. En lo personal también, es la máxima competencia que tenemos los sudamericanos. Es un privilegio tener la posibilidad de volver a jugarla".

"A nivel grupal y como institución, hay que tratar de llevar a Estudiantes lo más lejos posible. Competir y tratar de llegar lo más alto posible, porque creo que viendo la calidad de jugadores y el técnico que hay, tenemos posibilidades de poder conseguir muchas cosas en este año. Para eso nos tenemos que preparar de la mejor manera" agregó el atacante de 32 años.

Por último, Alario se refirió a la importancia que tuvieron los ex Estudiantes que tuvo como compañeros: "Con Agustín Rogel fui compañero hasta hace poco. Me habló maravillas de esta institución, así como Gabi Mercado. Por ahí con Joaquín y Juan lo hablamos hace poco, después de mi llegada. Creo que Gabi y Agustín fueron los que mejores referencias me dieron de esta institución. Acá me encontré con todo lo que me dijeron. La verdad que estoy feliz y trataré de dar lo mejor en el momento en que me toque".

Fuente: NA