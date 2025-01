La contundente postura de Alan Velasco con Dallas: qué falta para que llegue a Boca

Boca Juniors quiere armar un plantel competitivo para este 2025 y está haciendo todo lo posible para realizar un buen mercado de pases. De momento ya trajo a Carlos Palacios y Ayrton Costa y está en negociaciones avanzadas por Ander Herrera y Rodrigo Battaglia, aunque también se complicó un posible traspaso de Agustín Marchesín desde Gremio. Pero si hay un caso por el que viene esforzándose desde hace ya mucho tiempo, ese es el de Alan Velasco.

Ya desde hace algunos mercados anteriores que en la Ribera vienen buscando al ex Independiente, aunque no tuvieron éxito. Luego de tantas negativas, encararon este año con la decisión de concretar el fichaje de una vez por todas. Tras una primera oferta rechazada y de que Dallas, club dueño de su pase, exigiera 11,8 millones de dólares por el 85%, desde Brandsen 805 realizaron una segunda propuesta de US$ 10 millones por el 90%.

Velasco está decidido a jugar en Boca a como dé lugar. (Foto: archivo)

El mediocampista de 22 años, que ya había llegado a un acuerdo verbal por su contrato con el Xeneize, al enterarse de esta última oferta decidió no volver a Estados Unidos y quedarse en Argentina, a donde había venido a pasar las fiestas. Al ver el interés del futbolista en vestir los colores azul y oro, desde Estados Unidos le propusieron un aumento salarial, utilizar la camiseta número 10 y portar la cinta de capitán, con todas les esperanzas de retenerlo.

Sin embargo, el volante mantuvo su postura y dijo que no, resignando todos esos beneficios para dejar en claro que su único deseo es ir al equipo que dirige Fernando Gago, así como también rechazó ir a Estudiantes de La Plata, que se había metido en la disputa en los últimos días. Ante esta firme actitud del jugador y los 10 millones de dólares que hay sobre la mesa, Dallas finalmente habría dado el brazo a torcer.

¿Qué falta entonces para que se concrete el traspaso? Restaría únicamente que el cuadro texano envíe el mail dando el ok definitivo y oficial. De este modo, todo indica que es cuestión de horas para que Velasco se convierta en nuevo refuerzo de Boca. Mientras tanto, continúan las negociaciones para concretar las llegadas de Battaglia y Herrera.