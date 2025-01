Atento, Franco Colapinto: los seis contratos que vencen en la Fórmula 1 en 2025

El mundo de la Fórmula 1 es extremadamente exigente y competitivo, un entorno donde nadie tiene su lugar garantizado. Aunque 2025 será un año de transición, ya que marca el final de la actual reglamentación antes de los grandes cambios de 2026, con la introducción del nuevo reglamento y la llegada de Audi y Cadillac-General Motors, seguirá poniendo a prueba al máximo las habilidades de los pilotos.

Franco Colapinto no logró conseguir un asiento para iniciar la temporada, pero seguirá siendo uno de los nombres más destacados si se abre alguna plaza debido a malos rendimientos o a que algún piloto no renueve su contrato. De hecho, hay seis corredores que, en 2025, finalizarán sus contratos con sus equipos.

Ese futuro incierto de seis pilotos de la Fórmula 1 en 2025 podría abrir una oportunidad para Franco Colapinto. Sin un lugar en la parrilla al inicio de la temporada, el joven argentino será piloto reserva en Williams, detrás de Carlos Sainz y Alex Albon. Aunque está claro que estará listo para ocupar un lugar si surgen bajas inesperadas.

El Williams que probó Carlos Sainz en Abu Dhabi. El español tendrá como segundo piloto a Alexander Albon. Foto: Williams.

En 2025, la categoría vivirá un año de transición antes del cambio reglamentario de 2026. Mercedes enfrentará desafíos con sus nuevos pilotos, George Russell y Kimi Antonelli, tras la salida de Lewis Hamilton. Ambos buscarán asegurar su posición en la escudería, pero sus contratos vencen a fin de año.

Por otro lado, el australiano Jack Doohan tendrá que impresionar en Alpine, escudería que evaluará su rendimiento después de las primeras cinco carreras. En Red Bull, Liam Lawson deberá justificar su promoción al equipo principal, mientras que Yuki Tsunoda e Isack Hadjar enfrentarán retos similares en Racing Bulls, la escudería satélite.

Pilotos de la F1 que terminan contrato en 2025

George Russell: el británico de 26 años supo desempeñarse en Williams (2019-2021) y desde 2022 está en Mercedes. Tras la salida de Lewis Hamilton, Russell pasará a ser el líder de Mercedes. A pesar de su gran rendimiento en la segunda mitad de 2024, donde obtuvo victorias en Austria y Las Vegas, deberá demostrar su capacidad para ser el primer piloto del equipo en 2025.

Russell asumirá el rol de primer piloto de Mercedes, pero tendrá la difícil tarea de reemplazar a una leyenda como Hamilton.

Kimi Antonelli: el joven piloto italiano de apenas 18 años es considerado un prodigio. Ganó dos carreras en Fórmula 2 en 2024 y este será su año debut en la máxima defendiendo los colores de la escudería Mercedes. Aunque es una gran promesa, aún no se sabe si su contrato se extenderá más allá de este año.

Kimi Antonelli es la joven promesa que ha capturado las esperanzas de Toto Wolff y de todo el equipo Mercedes.

Jack Doohan: el australiano de 21 años debutó con Alpine en la última carrera de 2024 en Abu Dhabi y tiene contrato para 2025. Su rendimiento será evaluado tras las primeras cinco carreras del año, y podría ser uno de los pilotos en peligro si no rinde según lo esperado. Jack Doohan tendrá que demostrar sus credenciales rápidamente en Alpine.

Liam Lawson: tiene 22 años, es neozelandés y sorprendió al ganarse un lugar en Red Bull, reemplazando a Checo Pérez y siendo compañero de Max Verstappen. Aunque su ascenso fue rápido, tendrá que demostrar que puede rendir al más alto nivel en uno de los autos más competitivos. Aunque el ascenso de Lawson fue meteórico, ahora debe demostrar que puede rendir al nivel de los mejores piloto de la F1.

Yuki Tsunoda: japonés, 24 años. Comenzó a correr en la F1 de la mano de AlphaTauri (2021-2023) y desde 2024 es piloto de Racing Bulls, la escudería satélite de Red Bull, luego de no conseguir un lugar en Red Bull. Su rendimiento será clave para su futuro, ya que, si no mejora, su renovación está en duda. A pesar de su experiencia, Tsunoda no logró conseguir un puesto en el equipo principal, lo que lo dejó en Racing Bulls.

Isack Hadjar: el automovilista francés de 20 años fue subcampeón de la Fórmula 2 y es una de las grandes promesas del programa de Red Bull. Si demuestra su talento, podría seguir los pasos de Verstappen y Vettel, pero también podría necesitar buscar otro equipo si no cumple con las expectativas. Red Bull espera que Hadjar siga los pasos de Verstappen y Vettel, pero sabe que su rendimiento determinará su futuro.?

Este 2025 será un año clave tanto para quienes buscan consolidarse como para los aspirantes a una ansiada butaca como Franco Colapinto, que intentarán hacerse un espacio en la categoría reina del automovilismo. La competencia interna será feroz, y cada carrera definirá el futuro de estos jóvenes pilotos.