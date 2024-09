La pícara frase de Paulo Dybala que enloqueció a los hinchas de Boca: “Me puso la piel rara”

Uno de los regresos más celebrados en la Selección argentina fue el de Paulo Dybala. Luego de confirmar su futuro en la Roma, el volante fue llamado por Lionel Scaloni y anoche se notó las ganas que tenía de volver, ya que ingresó muy bien y hasta se dio el lujo de marcar uno de los goles en la goleada con Chile. Sin embargo, la Joya se volvió viral por una particular razón.

Mirá el video

Es que, en sus declaraciones post victoria, lanzó una frase que los hinchas de Boca tomaron como un guiño ya que evitó decir una palabra relacionada con River al momento de responder sobre sus sensaciones que le generó la ovación que recibió de los fanáticos que asistieron al Monumental.

"Fue increíble que la gente me haya recibido así después de tanto tiempo que no pude venir a la Selección; me puso la piel rara, así que estoy muy feliz", declaró y generó un importante revuelo en redes por lo que muchos entendieron como una señal positiva para el Xeneize al evitar hablar de 'piel de gallina', como se suele decir popularmente.

La frase toma mucho más sentido cuando tiempo atrás confesó su cercanía al equipo de la Ribera. Dybala estaba en Instituto y previo a un choque con River reveló su fanatismo. Fue consultado sobre de qué equipo es hincha y, con una sonrisa pícara en el rostro de por medio, dijo: "De Boca".

“Yo siempre lo dije: admiro mucho a Román porque fue alguien que me marcó en mi infancia, que lo miraba mucho con mi padre. Cuando yo jugaba, trataba de ser él aunque yo sea zurdo”, sostuvo hace un tiempo, reconociendo su idolatría por Riquelme, el mejor jugador de la historia de Boca y actual presidente del club.