Neymar explotó por la ausencia de una figura entre los candidatos al Balón de Oro: “Es top 5 del mundo”

Este miércoles se conocieron los 30 nominados al Balón de Oro 2024 al mejor jugador de la última temporada, entre los que se encuentran dos argentinos: Emiliano "Dibu" Martínez y Lautaro Martínez. Si bien la mayoría de los nombres más destacados del fútbol mundial estuvieron en la lista, como Kyllian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Jr. y Jude Bellingham, brillaron por su ausencia dos grandes figuras: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no fueron ternados, siendo la primera vez desde 2003 que ninguno de los dos compite por el premio.

Pero los dos grandes cracks del siglo XXI no fueron las únicas dos omisiones notables que despertaron polémica. Un futbolista que ganó prácticamente todo con su club en la temporada 2023/24, y siendo protagonista, se mostró muy molesto por no figurar entre los candidatos. Se trata de Rodrygo Goes, quien se descargó en redes sociales.

La historia que subió Rodrygo, en protesta por no estar nominado al Balón de Oro. (Foto: captura @rodrygogoes)

El delantero brasileño subió una historia a Instagram con un collage de fotos suyas con todos los trofeos que levantó en el año y un emoji de una cara riéndose, dado a entender que el hecho de que no lo hayan considerado entre los mejores 30 jugadores del mundo le resultaba ridículo. Es que su temporada fue realmente buena tanto desde lo individual como en lo colectivo.

En 51 partidos jugados, convirtió 17 goles y dio 9 asistencias, con algunas anotaciones claves como las dos que le hizo al Manchester City en las semifinales de la Champions League, convirtiendo tanto en la ida como en la vuelta. Con el Real Madrid logró levantar la orejona, además de consagrarse campeón de La Liga y de la Supercopa de España. Su única deuda fue con la Selección de Brasil, con la cual tuvo una pálida Copa América.

La historia que subió Neymar en apoyo a Rodrygo. (Foto: captura @neymarjr)

En ese sentido, quien le mostró su apoyo fue Neymar Jr., con quien compartió equipo en la Verdeamarela. El crack brasileño también se expidió en Instagram, compartiendo en sus historias una publicación de Rodrygo con la leyenda "¡Mínimo top 5 del Mundo! Crack" y una manos aplaudiendo, expresando él también su indignación por la omisión de France Football para el Balón de Oro.