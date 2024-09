Mendoza, maravillosa: la nueva aparición de la cantera que ilusiona a Godoy Cruz

Le tocó un estreno de titular picante, teniendo que reemplazar, ni más ni menos, que al capitán Pier Barrios. Mateo Mendoza es la gran noticia que dejó el empate con sabor a poco de Godoy Cruz ante Central Córdoba y despierta ilusión pensando a futuro. El marcador central completó los 90 minutos por primera vez en la temporada y le dio la derecha en la cancha a Daniel Oldrá, que confió en el juvenil antes que en Brian Salvareschi o Facundo Butti.

"Estoy muy contento a nivel personal por el partido pero claro que me voy con bronca por el empate, por como se dio un encuentro que estaba para llevarnos los tres puntos", dijo el marcador central de apenas 19 años. Si bien su apellido es bien local, el defensor nació en la provincia de San Juan, donde dio sus primeros pasos en una escuelita de fútbol. Tras la pandemia, cruzó la frontera y se sumó a las inferiores de Godoy Cruz, con apenas 15 años, dando inicio a su sueño.

Mendoza, nueva aparición tombina (Prensa Godoy Cruz).

Si bien no es genuino de la cantera, Mendoza transcurrió la etapa final de formación en las prestigiosas divisiones inferiores del club, el golpe de horno final para dar el salto a Primera División. Sólido en la marca, atento en los cruces y en buen tándem con Rasmussen, el jugador se llevó un aprobado a casa: "Me voy feliz. Por suerte, los más experimentados como Fede (Rasmussen) o Pier Barrios me hablan y me ayudan mucho para que todo sea más fácil".

En lo que lleva transcurrida la Liga Profesional, el zaguero acumula cuatro partidos (River Plate, Argentinos Juniors, Lanús y Central Córdoba), sumando un total de 6 presencias desde su estreno en la elite con Godoy Cruz. Sus números ante el Ferroviario dejaron 90 minutos acumulados, tres despejes, dos remates bloqueados, cinco duelos en el suelo ganados y dos pelotas ganadas en el juego aéreo.

Mendoza se suma así a la lista de jugadores forjados en las inferiores a los que Daniel Oldrá les viene dando pista: Bruno Leyes, Facundo Altamira y Gonzalo Ábrego son parte de esa nómina que enorgullece al club y que sigue creciendo con casos como el del joven marcador central: "La camiseta es para mi mamá, que me bancó, junto a mi familia, en todas", cerró feliz, antes de irse a casa.