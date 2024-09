Cristiano Ronaldo imitó a Messi en su canal de YouTube: "¿Qué mirás, bobo?"

Cristiano Ronaldo sigue dando que hablar, tanto por lo que hace dentro como fuera de la cancha. Siendo una de las figuras públicas más populares del planeta, recientemente comenzó a interiorizarse en el mundo del contenido digital con su nuevo canal de YouTube, UR Cristiano, el cual viene generando sensación desde su creación en julio.

El último día, subió un video junto a su esposa, la empresaria y modelo hispano argentina Georgina Rodríguez. En el mismo, la pareja bromeaba entre sí y, en determinado momento, el Bicho le hizo un chiste a su pareja, la cual le respondió con un "Que bobo eres...".

Tentado, el crack portugués no tuvo mejor idea que imitar una icónica frase de su eterno rival deportivo, Lionel Messi: "¿Qué mirás, bobo?", pronunció CR7 entre risas, referenciando las palabras que inmortalizó Leo para amedrentar a Wout Weghorst en el Mundial de Qatar 2022 luego de los cuartos de final ante Países Bajos.

Como no podía ser de otra forma, el clip generó furor entre los fanáticos, los cuales lo replicaron y viralizaron inmediatamente en las redes sociales. Cristiano volvió a romper el internet con su canal de YouTube, como lo hiciera la semana pasada cuando en conversación con Ferdinand había dicho que quería romper la barrera de los mil goles. A ese tema volvió a referirse este martes en la concentración con la Selección de Portugal.

"Después de alcanzar una meta de 899 goles, ¿crees que sigo preocupado por el gol 900 o el 901, o el 902? Fueron tantos goles que para mí ya no es así. Lo que me mueve es ese momento, no sólo ahora en los últimos años, es la alegría que todavía tengo de ir a entrenar, de jugar un partido, de tener competición, de sentir la emoción de un partido. Todavía siento que eso es lo más importante para mí", señaló Ronaldo en conferencia de prensa.