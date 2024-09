El mensaje de Muniain a los hinchas de San Lorenzo tras su doblete: "Queremos..."

En su primera titularidad, tras dos partidos ingresando desde el banco, Iker Muniain se convirtió en la gran figura de San Lorenzo en su triunfo ante Banfield en el Nuevo Gasómetro. En el primer tiempo abrió el marcador con un tiro desde el punto penal y, en el complemento, definió de zurda para poner cifras definitivas.

Tras el partido el español, elegido como la figura del encuentro, expresó sus sensaciones: "Muy feliz por poder jugar de inicio, después de muchos meses del último partido que jugué y me encontré muy bien. Fueron dos semanas de preparación y las sensaciones fueron buenas y en eso estamos, para intentar ayudar al equipo, hoy se pudo hacer y queremos seguir en esa línea".

"En el segundo tiempo, pudimos marcar muy pronto y eso nos dio mucha vida. Porque en este tipo de partidos, cuando quedas en superioridad, ellos se encierran atrás y a medida que van pasando los minutos es difícil poder hacerles daño", continuó el goleador de la tarde para San Lorenzo.

La palabra de Muniain

Sobre su jugada decisión de emigrar del Viejo Continente y llegar a un país desconocido para él, Muniain contó: "Muchas veces hay que tomar decisiones en la vida. La mía era venir a jugar en la liga argentina. A muchos les podrá parecer extraña, pero yo la tomé con toda la ilusión y toda la ambición del mundo para medirme en una liga complicada".

En cuanto al interés del Ciclón en contratarlo, reconoció: "San Lorenzo desde el primer momento me transmitió toda la confianza, eso me ayudó a decidir y la verdad es que me siento como en casa. Ojalá le pueda dar muchas alegrías a este gran club".

"Nos sentimos, tanto mi famlia como yo, muy cómodos, muy felices. Quiero agradecer a todos los argentinos que me cruzo por la calle, por todo el respeto y el cariño que me dan. Y que lo llevaré siempre en el corazón y ojalá pueda disfrutar mucho tiempo esta bonita experiencia", sentenció Iker Muniain.