Tras el papelón, la FIFA corrigió el error y reconoció a Boca como campeón del mundo 2000 y 2003

La FIFA estuvo envuelta en la gran polémica de la jornada del miércoles, cuando a través de su página oficial y mientras explicaba la implementación de la renovada Copa Intercontinental, obvió los títulos mundiales obtenidos por Boca en el 2000 ante Real Madrid y en el 2003 frente al Milan.

Si bien los dos trofeos conquistados por el Xeneize son oficiales y cuentan como título internacional, lo que fue ratificado por la propia FIFA en un congreso anual en 2017, aún así el organismo consideró, en un texto en el que se mostraba la lista con los campeones del mundo, que Boca solo había sido campeón en 1977, su primera Copa Intercontinental.

Boca le ganó al Milan. (Foto: archivo)

Esto se debe a que en 2000 se hizo instrumentó el primer modelo de Mundial de Clubes, que se llevó a cabo en Brasil y contó con los campeones de los cinco continentes incluidos África, Asia y Oceanía. Corinthians le ganó a Vasco da Gama en aquella final, mientra el Boca de Bianchi derrotaba al Madrid de Vicente Del Bosque.

El torneo no se volvió a desarrollar hasta el 2005, cuando se estrenó la primera edición, que reemplazó a la Copa Intercontinental. Es por eso que en la lista de la FIFA aparecía, en lugar del campeón, había un "no hubo". Y explicaba: "No se disputó la competición". Esta imagen se reservó para todos los campeones de este periodo por lo que también obvió los títulos de Bayern Munich 2001, Real Madrid 2002 y Porto 2004.

Tras unas horas del escándalo, la FIFA terminó corrigiendo el error en su web y en la lista menciona dos campeones para el año 2000: Boca y Corinthians, ya que ambos títulos son válidos.

La lista completa de clubes campeones del mundo

1960: Real Madrid (ESP).

1961: Peñarol (URU).

1962: Santos (BRA).

1963: Santos (BRA).

1964: Inter de Milán (ITA).

1965: Inter de Milán (ITA).

1966: Peñarol (URU).

1967: Racing Club (ARG).

1968: Estudiantes (ARG).

1969: AC Milan (ITA).

1970: Feyenoord (PB).

1971: Nacional (URU).

1972: Ajax (PB).

1973: Independiente (ARG).

1974: Atlético de Madrid (ESP).

1975: No hubo (no se disputó el partido entre el Bayern de Múnich (ALE) y el Independiente (ARG)).

1976: Bayern de Múnich (ALE).

1977: Boca Juniors (ARG).

1978: No hubo (no se disputó el partido entre el Boca Juniors (ARG) y el Liverpool (ING).

1979: Olimpia (PAR).

1980: Nacional (URU).

1981: Flamengo (BRA).

1982: Peñarol (URU).

1983: Grêmio (BRA).

1984: Independiente (ARG).

1985: Juventus (ITA).

1986: River Plate (ARG).

1987: Porto (POR).

1988: Nacional (URU).

1989: AC Milan (ITA).

1990: AC Milan (ITA).

1991: Estrella Roja (YUG).

1992: São Paulo (BRA).

1993: São Paulo (BRA).

1994: Vélez Sarsfield (ARG).

1995: Ajax (PB).

1996: Juventus (ITA).

1997: Borussia Dortmund (ALE).

1998: Real Madrid (ESP).

1999: Manchester United (ING).

2000: Corinthians (BRA) - Ganador del Mundial de Clubes.

2000: Boca Juniors (ARG) - Ganador de la Copa Intercontinental.

2001: Bayern Munich (ALE).

2002: Real Madrid (ESP).

2003: Boca Juniors (ARG).

2004: Porto.

2005: São Paulo (BRA).

2006: Internacional (BRA).

2007: AC Milan (ITA).

2008: Manchester United (ING).

2009: Barcelona (ESP).

2010: Inter de Milán (ITA).

2011: Barcelona (ESP).

2012: Corinthians (BRA).

2013: Bayern de Múnich (ALE).

2014: Real Madrid (ESP).

2015: Barcelona (ESP).

2016: Real Madrid (ESP).

2017: Real Madrid (ESP).

2018: Real Madrid (ESP).

2019: Liverpool (ING).

2020: Bayern de Múnich (ALE).

2021: Chelsea (ING).

2022: Real Madrid (ESP).

2023: Manchester City (ING)