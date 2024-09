Un campeón mundial con Boca apuntó contra Romero y Martínez: "No sé cuál es..."

La derrota en el Superclásico sigue dando que hablar. El mundo del fútbol sigue refiriéndose a la pálida imagen que dejo Boca, en la Bombonera, ante el rival de toda su vida. Entre las voces que se alzaron al respecto, en las últimas horas destacó la de Fabián Vargas.

El colombiano, que defendió los colores del Xeneize entre 2003 y 2009, apuntó contra la figura de Sergio Romero tras el escándalo que protagonizó al final del encuentro: “Cuando las cosas no van bien, es normal que pasen este tipo de cosas (por la agresión de Chiquito Romero a un hincha). Ese control emocional tiene que estar en uno, sobre todo en los jugadores más grandes. En esta Chiquito se equivocó totalmente con la hinchada. No sé qué tan perdonable pueda ser de parte de la hinchada. Siento que la gente quedó ofendida, todo el hincha de Boca”.

“Tiene que salir a pedir disculpas. Son momentos difíciles de manejar cuando uno tiene las pulsaciones elevadas. Uno ahí no toma las mejores decisiones. Va a ser muy difícil que revierta la situación. Se volverá a ganar el cariño con las presentaciones que tenga de forma individual. Se equivocó contra Racing y, que pase esto en el Superclásico contra River... Veo una situación bastante completa que dependerá solo de su rendimiento, que tendrá que ser muy alto para que vuelva a meterse en el corazón del hincha”, añadió Vargas.

Fabián Vargas apuntó contra Romero y Martínez

Sobre los futbolistas que tienen que poner el pecho en este difícil momento, expresó: “En este tipo de momentos, los que tienen que salir a dar la cara son los más grandes, los de experiencia. Tienen que poner el pecho para aguantar y revertir la situación adversa como líderes de grupo. Siento que está muy golpeado anímica y deportivamente el grupo. Hay poco tiempo y hay que revertir durante el proceso”.

A la hora de hablar sobre la figura de Diego Martínez, el ganador de nueve títulos con la camiseta de Boca, aseguró: “El primer encargado de la situación es Diego Martínez, es donde más trabajo tiene que haber. Debe darles mayores herramientas al equipo. No tiene una idea clara de juego, es un equipo que por lo que vimos el sábado frente a River apela básicamente a la parte anímica, correr, meter huevos, pero con eso solo no alcanza. El equipo tiene que mejorar individual y colectivamente, tiene que mejorar mucho”.

“Tiene que tener más ideas que tirar un pelotazo, correr por el costado y tirar o un centro o tener una pelota parada. Tienen que aparecer más ideas. No sé cuál es su estilo de juego, no logro identificarlo. No sé a qué juega Boca. Tiene que modificar muchísimo si quiere volver a tener la posibilidad de competir en una Libertadores”, sentenció Fabián Vargas.