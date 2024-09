Los repudiables comentarios de un expresidente del Valencia sobre el Real Madrid y Vinicius: "Como persona es..."

Si hay un futbolista de élite a partir del cual se despiertan muchas polémicas en todo el mundo, ya sea por lo que hace dentro como fuera de la cancha, ese es Vinicius Jr. El brasileño es actualmente uno de los mejores jugadores del planeta y figura del club más grande de todos los tiempos, el Real Madrid. Es habitual verlo discutir con los rivales durante los partidos, y en los últimos años ha tomado mucha repercusión su postura y declaraciones en contra del racismo.

Esta bandera que decidió levantar le trajo el apoyo de muchos colegas, periodistas y activistas de distintos países, así como también las críticas y provocaciones de muchos hinchas de otros equipos, usuarios en redes sociales e incluso algunos importantes personajes de la prensa y futbol español e internacional. Tal es el caso de Francisco "Paco" Roig, expresidente del Valencia CF entre 1994 y 1997, quien el último día hizo declaraciones más que repudiables sobre Vini y el plantel del conjunto merengue.

Vinicius confrontando a la hinchada del Valencia la pasada temporada. (Foto: archivo)

"Antes no había esos problemas o yo no los notaba. Romario era medio negro y no tenía problemas. Es que en el Madrid está el tío este, que es… Al Madrid yo le llamo el Real Inmigrante. Si tiene ocho negros, dos blancos extranjeros y un español, Carvajal, y sale el Vinicius este aquí, que vino el otro a sacarlo...", expresó el empresario en una extensa entrevista con el medio deportivo Relevo publicada este domingo y que generó mucho revuelo en el país ibérico.

Estos dichos refieren a un partido de la última temporada en el que el Valencia recibió sanciones por insultos racistas por parte de la hinchada contra el crack brasileño: "¿Aquí sabe lo que hizo? Se subió a la valla de Mestalla y dijo: 'Tú me has dicho hijo de puta'. Yo estaba ese día con mi nieto y con mi hijo. Y le dije a mi nieto, 'Alfonsito ¿qué están diciendo?'. Y me responde: 'dicen tonto'. Yo creía que le decían mono. Pero no. Y le digo a mi hijo Alfonso, de 40 años, el padre del nene: '¿qué dicen?'. E igual: 'Tonto'. Pues va el tío, sale, se planta y empieza a tocarse ahí y decir: 'Vosotros a Segunda'. Y le quitan la tarjeta roja, pero esto qué es", agregó a continuación.

Y se explayó: "A nosotros nos tiran dos o tres gradas, que los aficionados no pudieron entrar en dos o tres partidos, y a éste le perdonan. Será un gran jugador, que yo creo que lo es, pero es un... Es una mierda como persona. Siempre yendo al árbitro. Yo he estado en Sudamérica 20 o 30 veces y nunca me ha pasado nada. Voy a Sudamérica con humildad y hablo con cariño. Yo no puedo ir allí diciendo que soy el conquistador. Este tío no puede ser. ¿Pero tú quién eres?", concluyó Roig.