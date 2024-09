La tajante frase de Almirón sobre la chance de que Boca compre a Carlos Palacios: “No se puede hacer…”

En el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Colo Colo y River, Carlos Palacios tuvo una buena noche, algo que lo ha vuelto a situar en el centro de la atención. Boca lo buscó hasta último momento del mercado de pases, y su destacado rendimiento ha reavivado el interés del Consejo de Riquelme, que planea volver a intentar ficharlo a fin de año.

Ante esto, Jorge Almirón, actual entrenador del conjunto trasandino, y ex DT de Boca, comentó sobre la situación que podría influir en el futuro cercano del delantero. "Espero que nos aporte hasta que estemos juntos. Si pagan la cláusula para que el club no pierda económicamente, no se puede hacer nada", sostuvo.

Almirón elogió a Palacios y habló de Cavani.

Luego, agregó que la decisión final dependerá de los deseos del jugador y destacó la versatilidad del extremo: "Depende de los rivales su posición, pero arranca del lado izquierdo, entiende el juego, encuentra los espacios y se acomoda. No lo podés encasillar".

Almirón, además, se refirió al presente de Edinson Cavani de cara al superclásico: "Son esos tipos de jugadores que quieren jugar los partidos importantes. Es donde aparecen y más con la experiencia que tienen. Están preparados para estos partidos. Si está bien físicamente, va a aparecer".

Por último recordó cómo fue su salida del Xeneize: "Yo en silencio no me voy. Hablo con la gente que tengo que hablar adentro. Me quedo tranquilo con lo que se hizo, se habló puertas adentro lo que tenía que decir y agradecido con el proceso y la oportunidad".