El pedido de Sebastián Villa a sus compañeros para enfrentar a Banfield

Independiente Rivadavia volvió al triunfo y eso es una bocanada de aire fresco. Tras cinco partidos sin ganar, el equipo de Alfredo Berti recuperó la sonrisa con la victoria 1 a 0 ante Defensa y Justicia y ahora quiere darle continuidad y regularidad con un nuevo triunfo. En el horizonte asoma Banfield, este lunes a partir de las 21, un duelo fundamental para seguir engrosando su flaco número en el promedio.

Tras la ventosa práctica de este miércoles por la tarde, Sebastián Villa habló del duelo ante el Taladro, con un mensaje que viene repitiendo para sus compañeros: "Siempre les digo a todos que tenemos que dar el 200% en cada encuentro. Ahora toca Banfield y así será en cada una de las finales que tenemos por delante. No alcanza ni con el 100% ni con el 150%. Tenemos que dar todos el 200%", dijo el punta colombiano.

Villa le anotó a Independiente Avellaneda.

Antes de volarse por el zonda que comenzaba a soplar en la provincia, el ex Boca Juniors aclaró cómo se siente a nivel personal: "Estoy bien y muy contento. Encontré una provincia muy cálida que me recibió de la mejor manera. Claro que me habían hablado del viento (risas). Me toca continuar trabajando y buscando mi mejor nivel para ayudar al equipo. Ese es mi objetivo".

Indiscutido con Martín Cicotello, Sebastián Villa también aparece como intocable en la idea de Alfredo Berti. El cafetero ha jugado como titular todos los partidos y volverá a repetir en el Florencio Solá: "Queremos traernos los tres puntos, seguir sumando y dejar a Independiente Rivadavia en Primera División", cerró.