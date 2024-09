Lautaro Martínez entró en el ST en el empate sin goles entre Manchester City y Inter

El Inter de Lautaro Martínez, quien ingresó en el segundo tiempo, empató de visitante 0 a 0 frente al Manchester City por la primera fecha del nuevo formato de la UEFA Champions League.

Lautaro Martínez ingresó a los 65 minutos del partido en lugar del francés Marcus Thuram y apenas tuvo una chance de romper el cero en el marcador con un remate desde la izquierda que contuvo sin problemas Ederson.

GUNDOGAN TUVO EL TRIUNFO ANTE INTER EN LA ÚLTIMA.



Por otro lado, el Borussia Dortmund se despachó con un contundente 2 a 0 ante el Club Brujas, en donde el defensor argentino Zaid Romero estuvo en el banco de suplentes, con los dos tantos del inglés Jamie Bynoe-Gittens y el último del francés Sehrou Guirassy.

El Paris Saint Germain consiguió en el final del partido el triunfo por 1 a 0 ante el debutante Girona con el desafortunado gol del arquero argentino Paulo Gazzaniga en contra, quien venía siendo la figura del partido.

NUNO MENDES DEFINIÓ, GAZZANIGA TUVO UNA FLOJA RESPUESTA Y PSG 1-0 AL GIRONA SOBRE LA HORA.



Por otro lado, el Bologna de Italia y el Shakhtar Donetsk de Ucrania empataron por 0 a 0. El delantero argentino Santiago Castro jugó 65 minutos y fue reemplazado por el neerlandés Thijs Dallinga, con apenas un tiro al arco que atajó el arquero.

Por último, el Celtic de Escocia goleó por 5 a 1 al Bratislava de Eslovaquia para cerrar la jornada. Este jueves se jugarán los últimos partidos de la primera fecha, en donde se enfrentarán: Estrella Roja vs. Benfica; Feyenoord vs. Bayer Leverkusen; Atalanta vs. Arsenal; Atlético de Madrid vs. Leipzig; Brest vs. Sturm Graz, entre otros.

Fuente: NA