La fuerte queja de Almirón, DT de Colo Colo, por el arbitraje ante River: “Hubo fallos determinantes, una plancha que era…”

Colo Colo fue superior a River en el estadio Monumental de Santiago. El equipo de Jorge Almirón tuvo más situaciones que su rival pero le faltó contundencia y apenas pudo empatar 1-1 el encuentro de ida por los cuartos de Copa Libertadores. El DT del Albo reconoció esa falta de precisión de cara al gol pero también mencionó otro elemento: el arbitraje del brasilero Raphael Claus.

En conferencia de prensa, Almirón rescató el rendimiento de su equipo: "El partido inició como sabíamos. El local tiene que sacar ventaja. Entramos acelerados y nerviosos, estábamos imprecisos los primeros 15 minutos. Después fue todo nuestro. Es muy difícil dominar a un rival tanto tiempo pero lo hicimos durante mucho tiempo y tuvimos situaciones de gol. Creo que si alguien merecía ganar, éramos nosotros. Estamos conformes, no era fácil".

La queja de Almirón contra el arbitraje

Sin embargo, inmediatamente el DT de Colo Colo comenzó a señalar la responsabilidad de juez y los integrantes del VAR. "Hubo fallos que son determinantes porque hubo una plancha que era para expulsión clara y no la revisó el VAR. Después, la expulsión de Falcón: es un empujón normal, el árbitro podría haberlo manejado de otra manera. El empujón es de Paulo Díaz, están discutiendo, es parte del fútbol. Lo pudo haber manejado de otra manera, pero la consigna era esa, actuar de la manera más fácil y expulsar a los dos jugadores. Se quitó el problema de encima", sentenció.

Luego, tras asegurar que el rendimiento del equipo lo deja tranquilo para la vuelta y luego de destacar que River debe disputar el Superclásico ante Boca ("espero que lo sufran", soltó), condicionó al arbitraje con nuevas críticas: "Esperemos que no pase nada raro y que el árbitro que nos toque allá sea imparcial y que gane el mejor. Si nos toca perder, me siento orgulloso del equipo igual. Pero estamos vivos. Esperamos hacer un buen partido y que el arbitraje no incida como pasó hoy. La expulsión y la no expulsión sobre Amor fue bastante claro".

Además de Almirón, otro de los que también se quejó fue el propio Emiliano Amor, el central argentino que recibió la falta de Borja, que todo Colo Colo reclamó expulsión. "Me voy con la sensación de que hicimos un buen partido. River también. Son muy fuertes defensivamente y ofensivamente tienen mucha jerarquía. Me voy con un gusto amargo con la terna arbitral. Más que nada por que no se si lo llamaron desde el VAR. Después, muchas chiquitas siempre iban para el mismo lado. Pero como equipo lo hicimos muy bien y generamos situaciones de gol. Allá sabemos que va a ser duro y tenemos que estar a la altura", expresó.