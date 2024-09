El llamativo “enojo” de Gallardo al analizar el 1-1 de River ante Colo Colo: “¡No nos…!”

Luego del empate de River en Chile, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo habló de todo y no dejó pregunta sin responder. El entrenador local, Jorge Almirón, expresó que Colo Colo mereció ganar y el Muñeco recogió el guante y respondió con firmeza que su equipo no la pasó tan mal en Santiago.

La frase de Gallardo

"Me parece que siendo un equipo que muestra una postura como la que tuvimos desde el inicio tomando la iniciativa, eso nos reconoce a nosotros mucho más que lo que se vio en el segundo tiempo, con un equipo rival que en su estadio con su gente tiene que salir a jugar. ¡Pero no nos pelotearon!", dijo Gallardo.

Luego, agregó: "No es que la pasamos mal, no nos sometieron a tener que defendernos tan atrás, eso no sucedió. El esfuerzo lo hicimos. Fue un partido de Copa de visitante. Que no hayamos sufrido, no nos deja contentos porque queríamos ganar, pero nos deja la llave muy abierta para hacer un partido completo en el Monumental, a la inversa de lo que vivimos acá".

"Nos faltó juego, claramente, estuvimos imprecisos. Pero hay que irse tranquilo porque la postura la tuvimos y después enfrentamos a un rival que hay que reconocer que estuvo bien, que no nos dejó crecer en la cancha. Vamos a tener a la gente con mucho entusiasmo y con eso nos tenemos que contagiar", continuó.

Para cerrar, habló del árbitro, que también fue criticado por Almirón: "Fue un partido de Copa, a veces no se puede jugar. Se fricciona mucho, hay mucho roce, más allá de eso creo que el árbitro estuvo bien, no tuvo mucha problemática para llevarlo, hubo jugadas al límite, pero en general lo llevó bastante bien".