La polémica opinión de un jugador francés sobre Dibu Martínez: "Es muy arrogante, no me gustó la…"

Emiliano Martínez se prepara para su debut en la Champions League, torneo al que el Aston Villa no clasificaba hacía más de 41 años y que, en gran parte, vuelve a decir presente gracias a su arquero. El marplatense ha conseguido erigirse como ídolo en el cuadro de Birmingham, así como lo hizo en la Selección argentina, convirtiéndose en uno de los jugadores favoritos de la hinchada. Pero, al igual que como sucede en la Albiceleste, no cae muy simpático entre los rivales.

Tal es el caso del defensor francés Giulian Biancone, quien desde el año pasado juega en el Olympiacos. El cuadro griego viene de ganar la Conference League la pasada temporada, campeonato en el que eliminó al conjunto villano en semifinales con un abultado global de 6-2. Cabe destacar que 4 de esos goles fueron en el partido de ida, en el que Dibu no atajó por suspensión (había llegado al límite de amarillas la llave anterior).

Giulian Biancone con el trofeo de la Conference League, torneo en el que no jugó ni un partido. (Foto: @g.biancone)

El zaguero galo concedió una entrevista el último día a 90Football y criticó muy duramente al 23 de la Scaloneta, recordando su actuación en la final de Qatar 2022 contra Francia: "Lo encuentro muy arrogante. Lo que no me gustó del comportamiento de Martínez fue la falta de respeto. El resultado me puso contento porque hice felices a mis amigos franceses", expresó, haciendo también referencia a las semifinales del certamen de clubes europeo, en unas declaraciones que rápidamente se volvieron virales.

La historia que había subido Biancone tras las semis de Conference League. (Foto: @Captura @g.biancone)

Pero la fijación de Biancone no es algo nuevo. El pasado 10 de mayo, luego de que su equipo eliminara al Aston Villa en la Conference, había subido a sus historia a Instagram la foto del Dibu con su icónico festejo con el guante de oro del Mundial. En la misma, colocó sobre su cara la del arquero de Olympiacos Konstantinos Tzolakis y una leyenda que decía "para todos mis amigos franceses".

Enzo Fernández también fue criticado por Biancone. (Foto: @enzojfernandez)

No conforme con todo lo que dijo de Martínez, en la misma entrevista también se tomó el tiempo de hablar de Enzo Fernández a raíz de los lamentables cantos racistas contra los jugadores de la Selección de Francia: "Adquirió proporciones que llegaban a ser una falta de respeto. Me parece asqueroso y horrible como ser humano poder cantar cosas así", sentenció al respecto.