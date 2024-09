La historia de Sauber, la escudería de la Fórmula 1 en la que Colapinto podría correr en 2025

Lleva solo dos carreras en la Fórmula 1, pero los desempeños de Franco Colapinto en los Grandes Premios de Monza y Azerbaiyán llamaron la atención de todo el mundo del automovilismo. Por eso, trascendió que hay posibilidades concretas de que el argentino continúe en 2025 en otro equipo, Sauber, ya que Williams tiene confirmados para el año próximo a Carlos Sainz y Alex Albon como sus pilotos. “Quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025, idealmente en la Fórmula 1. Lo que significa que solo queda un equipo, veremos qué podemos organizar allí”, fue lo que declaró James Vowles, jefe de Williams, antes de despertar la ilusión de un país entero. Ese equipo es Sauber, que será comprado por Audi, y tiene una larga historia en el Gran Circo.

En la década del 70, el suizo Peter Sauber puso fin a su carrera como piloto y se dedicó a construir autos de carreras de forma independiente. Fundó Sauber AG, con sede en Hinwil, en su país, y primero se centró en competencias de larga distancia. Su escudería fue campeona del Campeonato Mundial de Resistencia en 1889 y 1990 y obtuvo una victoria en las 24 horas de LeMans en el primero de esos años. En el verano de 1991, el ingeniero británico Harvey Postlethwaite comenzó a trabajar con Sauber en el diseño de un nuevo monoplaza y, en 1992, en una nueva y tecnológica fábrica construida también en Hinwil y financiada por Mercedes, crearon el C12, el primer auto de su escudería que tenía como objetivo competir en la Fórmula 1.

Colapinto y su mamá celebran el 9º puesto en la Qualy de Bakú. (Foto: @WilliamsRacing)

Lo que sucedió en 1993. Sauber hizo su debut en el Gran Circo con motores Ilbor, pero rebautizados Sauber y no cosechó grandes resultados. En sus primeras temporadas, obtuvo puntos esporádicamente y nunca pudo acabar mejor que un 6º puesto (solo una vez) en el Campeonato de Constructores. Hasta que en el 2001 llegaron algunos de los resultados esperados y la ilusión rodeó a la escudería suiza. Esa temporada tuvo una dupla de pilotos exitosa, conformada por un Nick Heidfeld ya instalado y un joven Kimi Raikkonen (que en 2007 sería campeón de la Fórmula 1 con Ferrari), y terminó con un podio, 21 puntos y el 4º puesto a nivel equipos. En 2002, Sauber tuvo a otro joven que brillaría años después, el brasileño Felipe Massa, pero desde entonces la situación del equipo solo se deslució.

El 2003, 2004 y 2005 pasaron sin pena ni gloria a nivel resultados, pero atravesados por una crisis financiera que forzó a Peter Sauber a vender el equipo a BMW. Esos años bajo gestión de la empresa alemana fueron los mejores para los autos: se subieron a 17 podios, ganaron su única carrera y BMW-Sauber terminó 4º en el Campeonato de Constructores en 2008, su mejor posición histórica. Pero en 2009 regresó a manos de su fundador y Sauber volvió a ser solo Sauber. Lamentablemente, con la salida de BMW también se alejaron las alegrías. Entre 2010 y 2018, el nivel del equipo no hizo sino decrecer y llegaron a terminar últimos en el Campeonato de Constructores en 2014, 2016 y 2017. No por nada en 2018 lo compró Alfa Romeo.

Sauber y Williams, las escuderías que conversan por el futuro de Colapinto. (Foto: @stakef1team_ks)

Peter Sauber recién volvió a tomar las riendas este año, luego de un lustro bajo gestión de Alfa Romeo e insatisfactorios resultados. Fue porque se hizo imposible prolongar el acuerdo con la marca italiana y porque Audi ofreció comprar el equipo y adquirirlo desde 2026. Este 2024 fatídico para el equipo que se conoce como Stake F1 Team Kick Sauber (aunque solo Kick Sauber F1 Team en países donde no se permiten publicidades de casinos o sitios de apuestas): con el experimentado Valtteri Bottas, de 35 años, y el chino Guanyu Zhou como pilotos, no sumaron un solo punto en 17 carreras y son el único equipo en esa situación. Para 2025 ya acordaron la firma del piloto alemán Nico Hülkenberg, ahora en Haas, pero no se sabe quién lo acompañará. Y en ello reside la esperanza de Franco Colapinto.

Bottas lleva 12 años en la Fórmula 1 y con él luchará Colapinto por un puesto. (Foto: @stakef1team_ks)

Entre las opciones de la escudería para el año próximo están Bottas, un piloto consagrado, o Gabriel Bortoleto, un joven de 19 años que lidera la Fórmula 2 y podría aportar lo contrario: frescura, juventud y proyección. Alessandro Alunni Bravi, representante de Sauber en F1, explicó: “Estamos evaluando todas las opciones para ver cuál es el mejor equilibrio entre una experiencia a corto plazo y a medio y largo plazo, quizás jóvenes talentos. Hay candidatos potenciales en ambos lados. Valtteri es un piloto fuerte para nuestro equipo, lo conocemos muy bien. Lleva tres años en el equipo y, por supuesto, es uno de los primeros de nuestra lista. Pero hay otras oportunidades. Estamos analizando todos los pros y los contras y Mattia (Binotto) tomará una decisión basada no sólo en 2025, sino también en la estrategia a medio-largo plazo para el proyecto Audi F1”. ¿Será Colapinto, el rostro de ese proyecto de cara al futuro? Sus resultados lo hacen, por lo pronto, levantar la mano.