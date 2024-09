Alfredo Berti, sin vueltas tras su primer triunfo en su regreso a la Lepra: "Volví sabiendo que es muy..."

Independiente Rivadavia le sacó provecho al efecto Alfredo Berti. Tras cinco partidos sin poder ganar -cuatro derrotas- y en un contexto apremiante por el descenso, la Lepra pudo volver a sumar de a tres en casa y se trata del primer triunfo tras el regreso del técnico del ascenso. Fue ante Defensa y Justicia por 1 a 0 en el Bautista Gargantini.

La victoria genera ilusión por parte del hincha, que ahora ve con Berti una oportunidad de sumar el colchón de puntos necesario par mantener vivas las chances de la permanencia. La esperanza también es del entrenador, quien al finalizar el partido brindó una conferencia de prensa en la que analizó el partido y dejó apreciaciones personales acerca de cómo se toma este desafío.

Sobre si valora más el resultado que el funcionamiento, Berti analizó: "Creo que en el primer tiempo hubo un buen rendimiento. El resultado es el que necesitábamos porque hace cinco fechas que no podíamos lograr un triunfo y cuando sucede eso uno está con la necesidad de ganar. Golpeamos en los momentos justos, tuvimos mucha entrega y sacrificio. Ahora tenemos que establecer las bases con lo que se vio en el primer tiempo".

Berti vivió el partido con intensidad. (Foto: Santiago Tagua / MDZ)

A propósito del análisis, el DT de Independiente Rivadavia también habló de la merma futbolística en la segunda mitad, a la que consideró inofensiva. "En el segundo tiempo el equipo estuvo bien parado. Si bien Defensa tuvo la posesión de la pelota no nos generó dificultad. El equipo hace bastante que no ganaba y cuando uno no gana empieza a perder confianza. Estuvimos bien, golpeando en los momentos justos. En el segundo tiempo tuvimos mucha solvencia táctica, defensiva. Si bien no tuvimos la pelota, nunca nos complicaron", señaló.

Por otro lado, fue consultado sobre sus sensaciones al volver al Bautista Gargantini, donde recibió un cálido aplauso y una ovación antes, durante y después del encuentro. Al relatar esos sentimientos, contó por qué decidió volver: "La tranquilidad del regreso. El club estaba en una situación difícil y pensé mucho en eso. Para mi ya había hecho todo acá, pero es tan grande el cariño que le tengo al club, que empecé a analizar que en este momento de necesidad yo quería estar adentro. Si no tal vez me iba a sentir incómodo en el futuro".

Luego, le pidieron un mensaje para con el público y siguió sincerándose: "Me fui y me llegaron ofertas de trabajo. Las fui rechazando y siempre estaba pendiente de Independiente. A medida que pasaban los meses cada día estaba más compenetrado con cómo jugaba, que hacía en el campo y en otros aspectos. Tengo muchos amigos, la gente me aprecia mucho. Realmente volví sabiendo que es un regreso muy difícil porque en la Primera División una cosecha baja de puntos perjudica lo que viene, pero vine con la tranquilidad de dar pelea hasta el último capítulo".

Por último, resaltó el trabajo del autor del gol, Franco Romero, que se erigió como la figura de la cancha. "Franco es un futbolista que se va desarrollando con mucha autoridad. Volver a Independiente le vino bien porque le dio mucho rodaje. Es el capitán del equipo, un futbolista que siempre quiere más. Me pone bien, porque lo conozco hace tiempo y sé la calidad de profesional que es", cerró.