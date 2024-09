¿Palazo al DT? El picante posteo de Garnacho tras ser suplente y marcar un gol en el United

Luego de perder sus últimos dos encuentros, con una dura goleada recibida en el clásico ante Liverpool, el Manchester United logró dar vuelta la página y levantar cabeza. Este sábado consiguió un contundente triunfo 3-0 frente Southampton por la fecha 4 de la Premier League, llegando a los 6 puntos producto de 2 victorias y 2 derrotas.

Los Red Devils lograron adelantarse en el primer tiempo con goles de Matthijs de Ligt a los 35 minutos y Marcus Rashford a los 41'. El 3-0 final fue obra de Alejandro Garnacho, quien arrancó como suplente e ingresó en el complemento, que finalizó una espectacular jugada colectiva en tiempo de descuento tras una asistencia de Diogo Dalot para poner cifras definitivas en el encuentro.

El gol de Garnacho para el 3-0 del Manchester United

Su forma de festejar el tanto y la publicación que hizo más tarde en redes sociales generó mucha polémica a partir de lo que muchos interpretaron como una chicana a Erik ten Hag. El Bichito celebró con los brazos cruzados sobre los carteles publicitarios, imitando a Cristiano Ronaldo, su ídolo futbolístico. El joven delantero argentino luego compartió en sus redes sociales una foto suya con esa pose, y otra con los brazos abiertos, junto a un emoji de una personita realizando el mismo gesto.

El posteo de Garnacho en Instagram. (Foto: captura @garnacho7)

Esto se da después de que en el transcurso de la semana le hubiera dado like a un posteo sobre CR7 en el que criticaba muy duramente al DT neerlandés. "Como entrenador del Manchester United no puedes decir que no vas a luchar por ganar la Premier o la Champions League. Hay que decir 'tal vez no tengamos el potencial, pero lo vamos a intentar'. ¡Tienes que intentarlo!”, citaba la publicación acerca de declaraciones del crack portugués.

Otra de las fotos que subió Garnacho a su Instagram, imitando una típica pose de Cristiano Ronaldo. (Foto: @garnacho7)

Ten Hag viene transitando hace un tiempo largo la cuerda floja en el Old Trafford, manteniendo una muy tensa relación con el público. Los hinchas le recriminan mucho la irregularidad en los resultados y es moneda corriente que recuerden su pelea con Ronaldo en 2022, la cual desembocó en la partida del astro luso a Arabia Saudita. Garnacho parece subirse a esta ola de reprobación por el director técnico. ¿Tendrá consecuencias toda esta situación a futuro?