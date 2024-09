El desafío de Los Pumas ante Sudáfrica: consolidarse como potencia mundial

Llegan en alza, con confianza, resultados y un volumen de juego que hace tiempo no se les veía. Los Pumas transitan su mejor Rugby Championship desde que se incorporaron al torneo en 2012 y tienen una ilusión que hace tiempo hubiera parecido una utopía: ser campeones. Nueva Zelanda y Australia ya están fuera de competencia y solo Argentina y Sudáfrica tienen chances de alzar el trofeo. Claro está, el desafío de Los Pumas es mayúsculo. Los Springboks lideran con 18 puntos y ellos tienen 10, mientras se preparan para enfrentar a los de verde en las últimas dos fechas. Los récords conseguidos hasta acá y el nivel que refleja que, finalmente, pueden competir de igual a igual con los mejores del mundo.

Sudáfrica vendrá a Argentina para jugar en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el próximo sábado 21 de septiembre, con varias ausencias de peso. Las siete más importantes tal vez sean: Pieter-Steph du Toit, Cheslin Kolbe, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Willie le Roux, Damian de Allende, Frans Malherbe y Bongi Mbonambi. El entrenador Rassie Erasmus cuidará a sus estrellas para el desquite, siete días más tarde, allá en Nelspruit. Sin embargo, es evidente, al bicampeón del mundo le sobra recambio y el plantel que estará en Argentina no puede ni debe ser subestimado. Los Springboks llevan cuatro victorias en cuatro partidos y son firmes candidatos. La disputa por el título será un mano a mano entre ellos y Los Pumas, que si quieren soñar deberán ganar ambos duelos e incluso pedir más: que los ayuden los puntos bonus. Pero al margen de terminar o no en lo más alto, el Rugby Championship 2024 resulta consagratorio para Argentina y está plagado de marcas históricas, que son un reflejo de que Los Pumas ya no son solo “un equipo aguerrido”.

Los Pumas ya vencieron a Nueva Zelanda y Australia; van por Sudáfrica. (Foto: archivo)

El momento de Los Pumas: ¿el mejor de la historia?

Ha habido resultados inolvidables e hitos difíciles de repetir en la historia de Los Pumas. La gesta del Mundial 2007 (3º puesto) probablemente no pueda ser eclipsada por nada. Pero la actualidad del seleccionado argentino tiene algo diferente: que no es buena de forma circunstancial; y que (ya puede decirse) es sostenida. Es la primera vez en doce años de Rugby Championship que Argentina llega a la 5º fecha con chances matemáticas de ser campeón. Tiene 10 puntos (récord en el certamen), luego de repartirse victorias y derrotas con Nueva Zelanda y Australia, y por ahora se posiciona segunda. Nunca antes terminó más arriba del tercer lugar, a excepción de en 2020, cuando a raíz de la pandemia de Covid-19 el torneo tuvo cuatro partidos en vez de seis y Sudáfrica se ausentó (Argentina fue 2º detrás de Nueva Zelanda). Ya no se trata de una lucha memorable, una victoria épica. Sino de un nivel de rugby elevado mantenido durante un torneo.

Muchos registros se rompieron en las últimas semanas. Algo que también deja a las claras que lo de Los Pumas en este certamen es cosa seria. Primero, le marcaron 38 puntos a Nueva Zelanda como visitante, algo que nunca ningún equipo había logrado en tierras maoríes. Después, en la revancha ante los Wallabies disputada en el Cementerio de los Elefantes, le hicieron honor al seudónimo: vencieron 67-27 a Australia y firmaron la paliza más grande de la historia del equipo ante los bicampeones del mundo. Además, fue la mayor diferencia lograda frente a un conjunto del Tier 1. Y no solo quebraron marcas propias: nunca nadie le había marcado tantos puntos a Australia, el récord lo tenía Sudáfrica en 1997 (61). Los Wallabies perdieron solo una vez por una diferencia mayor a la de los mencionados 40 puntos: fue en 2008, 53-8 también ante los Springboks.

Una buena para Argentina: no estará Kolbe, el mejor wing del rugby internacional. (Foto: @Springboks)

Los Pumas fueron durante mucho tiempo garra, corazón, defensa y voluntad. Pero aquello quedó arcaico. Este seleccionado se florea con la pelota en mano como pocos. Y eso que hasta hace no mucho el juego de los backs era un gran déficit. La impronta de Contepomi ya se asoma y el argentino es el equipo que más tries ha marcado hasta ahora en la competencia: 15, uno más que Sudáfrica, dos más que los All Blacks y nueve más que Australia. Una estadística que demuestra, otra vez, que nada es casualidad; que Argentina ahora compite de igual a igual. El histórico segunda línea springbok, Eben Etzebeth, uno de los mejores jugadores del planeta, dijo antes del test en Santiago del Estero: “No es habitual ver a los Wallabies sufrir 60 puntos contra ellos. Eso demuestra la calidad de Argentina”. No lo percibe solo la euforia local, impacta en el mundo.

¡MASTERCLASS DE TRY DE #LOSPUMAS! Joaquín Oviedo le puso el moño a este jugadón vs. Australia.



uD83DuDCFA Mirá el #RugbyChampionship en #DisneyPlus.#PUMASxESPN pic.twitter.com/R5clG9c5wo — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 7, 2024

Hasta 2022, Los Pumas nunca habían vencido a Nueva Zelanda en 29 partidos. Desde entonces, el historial está 7-3 a favor de los oceánicos. A Australia le habían ganado 6 veces entre 1979 y 2022. En los últimos dos años, llevan tres victorias en los últimos cuatro enfrentamientos. Es un hecho: están a la altura. Pueden ganar o perder, deben pulir algunas irregularidades y no son un mejor equipo que Sudáfrica, campeón del Mundo en 2019 y 2023. Pero los motivos para pensar en una victoria ya no son “la garra puma” o sueños ilusorios. Sino el juego, la mentalidad y los antecedentes. Quedan dos partidos ante los Springboks, los más difíciles del torneo. Pero Los Pumas ya no van por ninguna épica. Van por un simple triunfo más.