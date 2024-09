Se viene la despedida de Del Potro: sus 5 enfrentamientos más icónicos con Djokovic

Siempre fue uno de los rivales con los que mejor se llevó. Fueron en total 20 enfrentamientos entre ambos durante doce años y los cruces los convirtieron en amigos del circuito. Tanto así, que luego de que Novak Djokovic conquistara a los 37 años su primera presea dorada en unos Juegos Olímpicos su colega Juan Martín del Potro confesó: “Me hizo llorar el otro día cuando ganó la medalla de oro. Fue el primer partido de tenis en el que lloré”. El vínculo ahora alcanzó un nuevo nivel, porque en redes sociales el argentino anunció “La última batalla”, un partido que los tendrá a los dos frente a frente el 1º de diciembre en Parque Roca, Buenos Aires. Será el 21º combate de un historial que el serbio y ganador de 24 Grand Slam domina 16-4. A continuación, los más memorables.

5º: Final del Masters 1000 de Shanghái 2013

Juan Martín del Potro venía de vapulear nada menos que al número 1 del mundo Rafael Nadal por 6-2 y 6-4 en las semifinales del Masters 1000 de Shanghái, y tenía la enorme oportunidad de ganar su primer título de Masters 1000 (ya había perdido dos finales, en 2009 y, meses antes, en 2013). Pero el escolló en la final se llamaba Novak Djokovic (2º), con quien protagonizaría un gran combate. Si bien el serbio comenzó de forma arrolladora y ganó 6-1 el primer set, el tandilense logró equiparar el juego tras un 6-3. En el tercer y último parcial de aquella final, se sacaron chispas. Delpo mostró lo mejor de su derecha y el flamante oro en París 2024 corrió por toda la cancha techada para devolver hasta lo imposible. La batalla llegó a un 6-6 y a una definición por tie-break, en el que el ex número 1 del mundo estuvo más fino y acabó ganándolo por 7-3. Djokovic levantó su quinto trofeo de la temporada y el argentino se fue con las manos vacías, sin saber cuánto tardaría en ser parte de otra final de ese calibre. Lo haría recién en Indian Wells 2018, donde sería campeón. Fue su primer Masters 1000; y el último título de su carrera antes de que lo acecharan las lesiones.

4º: Final del US Open 2018

Era una temporada espectacular para el argentino y llegaba en ascenso. Había vuelto al Top 5 y en ese US Open había eliminado, otra vez, al flamante número 1 Rafael Nadal en semifinales. Pero en la final, un viejo conocido. Djokovic llegaba repuntando después de una larga lesión en el codo y ya había sido campeón en Wimbledon. La expectativa era enorme y se trataba de la segunda final de Grand Slam en la carrera de del Potro, la primera luego de aquella inolvidable en el US Open 2009 que acabó en victoria. Sin embargo, el trámite del partido no fue tan parejo como hubieran deseado los argentinos. Djokovic mostró un nivel superlativo y fue demasiado para un Delpo estático que se vio superado. Fue la única final de Grand Slam que se disputaron los dos amigos y terminó en victoria del serbio por 6-3, 7-6 y 6-3. Y fue el 19º y anteúltimo duelo entre ambos.

3º: Bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012

Los tenistas no acostumbran a jugar después de perder. Solo los semifinalistas de Juegos Olímpicos deben volver a empuñar una raqueta tras un traspié. Fue el caso de del Potro y Djokovic en Londres 2012. El argentino llegaba a la disputa por el bronce tras caer 19-17 en el tercer set ante Roger Federer, en el duelo a tres parciales más largo de la historia del tenis. Y Djokovic había sido vencido por Murray. Lo que había en juego era nada menos que una medalla de bronce, y la ambición del de Tandil pudo con un Djokovic que venía de un año y medio increíble (había ganado 4 de los últimos 7 torneos de Grand Slam) y llegaba como número 1. Tras una reñida batalla y con un saque ganador, el hincha de Boca sentenció el 7-5 y 6-4 final, para subirse al podio junto con Andy Murray (oro) y Roger Federer (plata). Fue la primera medalla argentina en la historia del tenis individual masculino; mas no sería la última.

2º: Primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río 2016

Otra vez frente a frente en unos JJ.OO. Y otra vez Djokovic llegaba como multicampeón (se había llevado 5 de los recientes 7 Grand Slam). El sorteo los cruzó en la primera ronda, ya que del Potro tenía un bajo ranking (38º) luego de haber padecido una larga lesión. Djokovic buscaba el oro que por entonces le era esquivo y creía que esa sería su gran oportunidad. El argentino aún no sabía que en esos Juegos volvería a hacer historia. Fue uno de los mejores partidos entre ambos: un nivel altísimo de parte de los dos, saque y derecha infalibles del lado del argentino, flexibilidad y consistencia del otro, mucha tensión, público latinoamericano ruidoso en Brasil y un desarrollo más que parejo. La moneda cayó del lado de Delpo, con algo de fortuna. Un drive rozó la faja y pasó, para firmar en la primera ronda de Río 2016 un 7-6 y 7-6 sobre el máximo candidato. Abrazo sentido en la red y lágrimas en los ojos del serbio, que reconocería aquella como “la derrota más dura de su carrera”. Lo que siguió es conocido: Delpo llegó hasta la final tras vencer a Nadal en semifinales y se quedó con la medalla plateada luego de caer en cuatro sets frente a And Murray. Para los argentinos, el partido más memorable.

1º: Semifinales de Wimbledon 2013

Pero, para el mundo del tenis, no hubo uno mejor entre Juan Martín del Potro y Novak Djokovic que el de las semifinales de Wimbledon 2013. Fue, de los veinte, el más largo, entretenido y sin duda uno de los más reñidos. El serbio fue mejor en los momentos claves del primer set y Delpo hizo lo suyo en el segundo. El tercer y el cuarto parcial fueron de película y le regalaron al público del All England puntos increíbles. El primero de esos dos tie-breaks fue para Djokovic; el del cuarto set representó una montaña rusa de emociones: Nole llegó a estar 6-4 arriba con dos puntos para partido, pero el argentino salvó ambos y luego de un largo rally se llevó el desempate 8-6, para forzar el encuentro a un quinto. Allí, Djokovic no tembló y lo liquidó: fue 7-5, 4-6, 7-6, 6-7 y 6-3 para el más ganador de todos los tiempos. Aquella, de 4 horas y 44 minutos, fue la semifinal más larga en la historia Wimbledon. Del Potro, Djokovic y una enorme rivalidad que tendrá su capítulo Nº 21 el 1 de diciembre en Parque Roca. Más distendida y menos frenética, seguro, pero será un nuevo capítulo al fin.

