La sentencia de Cirigliano tras haber pasado dos meses en prisión: "No me arrepiento"

A mediados del mes de agosto del 2022, Ezequiel Cirigliano fue detenido por un intento de robo a mano armada. Tras la detención, que no tardó en viralizarse a través de las diferentes redes sociales, el hombre surgido de las divisiones inferiores de River pasó un total de 54 días detenido en Caseros.

A inicios de año, cuando comenzaba a coquetear con el retiro definitivo como futbolista profesional, abrazó la llegada de una nueva oportunidad. El mediocampista aceptó la invitación del argentino Cristian Ivanobski, armó las valijas y viajó rumbo a Filipinas donde viste la camiseta del Stallion Laguna FC

Desde el país asiático, Cirigliano habló con el diario deportivo Olé y se refirió al motivo por el que aceptó un nuevo desafío en el plano futbolístico y a los errores que cometió fuera de los límites del campo de juego, los cuales lo llevaron a estar privado de su libertad por casi dos meses.

El futbolista fue detenido por

intento de robo a mano armada.

"Me vine porque estaba medio acorralado con el momento económico de nuestro país y porque quería volver a intentarlo. Quería intentar volver a sentirme cómodo en el fútbol", comenzó el exjugador de River. Posteriormente, añadió: "Se podría decir que la adaptación ya pasó, pero me está costando bastante. No tanto en lo futbolístico, o quizá sí en algunas situaciones, pero el idioma y que todo sea nuevo cuesta. Aunque sigo escuchando voces en español, ja".

Al ser consultado sobre las malas decisiones que tomó en su vida, las cuales lo llevaron a estar preso en la cárcel de Caseros, expresó: "No, arrepentirme no. Me hubiese gustado haber tomado diferentes decisiones, pero todo es por algo, asi que no. No me arrepiento".

"Hubo una discusión con una persona del barrio y nada más. Tenía un arma, pero no la usé contra nadie: contra el piso nomás. La tenía por precaución. No me parece que fue injusta la detención porque hice mal en portar un arma. Otras cosas sí pudieron haber sido diferentes... No tenía fuerzas, aguantás porque no te queda otra", sentenció Cirigliano.